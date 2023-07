Saiba quais as principais suplementações para usar após os 40 anos

A- A+

Olá, internautas que acompanham a coluna Saúde e bem-estar

Como médico tenho que alertar: antes de começar qualquer suplementação, é importante lembrar que as necessidades de cada pessoa são individuais e podem variar com base no cardápio alimentar, estilo de vida e condições de saúde específicas. Sempre é recomendado fazer uma consulta clínica, antes de iniciar qualquer tipo de suplementação, especialmente se você tiver alguma condição médica pré-existente ou tomando medicamentos. Dito isso, após os 40 anos, algumas pessoas sofrem de mudanças em suas necessidades nutricionais e podem se beneficiar de suplementos que apoiem a saúde geral e ajudem a compensar possíveis deficiências.

Algumas opções de suplementos que podem ser consideradas incluem:

Multivitamínicos: Um multivitamínico ajuda a garantir que você esteja recebendo uma ampla variedade de vitaminas e minerais essenciais para a saúde em geral.

Vitamina D: A produção de vitamina D pela pele pode diminuir com a idade, e a vitamina D é importante para a saúde óssea e imunológica. A suplementação é especialmente útil se seus níveis estiverem baixos.

Cálcio: Para manter a saúde óssea, especialmente para mulheres após a menopausa.

Ômega-3: Ácidos graxos ômega-3, encontrados em peixes de água fria ou suplementos de óleo de peixe, podem ajudar na saúde cardiovascular e reduzir a inflamação.

Probióticos: Para apoiar a saúde intestinal e o sistema imunológico.

Magnésio: Importante para a saúde muscular e óssea, bem como para a função nervosa.

Lembrando novamente que essas são apenas sugestões gerais e não substituem a consulta com um profissional de saúde. Cada pessoa tem necessidades específicas e pode não ser necessária ou adequada para tomar todos esses suplementos. Uma abordagem personalizada é essencial para garantir que você receba a suplementação correta e segura para suas necessidades individuais.

Seja a sua melhor versão

Acontece

Open de jiu-jitsu da equipe NE Fight acontece em agosto

Open de jiu-jitsu pretende estimular cada vez mais a modalidade no Recife - Foto: Divulgação

A equipe NE Fight irá realizar open de jiu-jitsu para crianças e atletas juvenil, adulto e master nas faixas branca, azul e roxa. Será no próximo dia 20 de agosto, às 08h, na quadra do Colégio Visão, na Estância.

Primeiro "hospital dia" de Pernambuco será inaugurado

O modelo “hospital dia” já está consolidado na Europa e propõe que o paciente entre, submeta-se ao procedimento e saia do local em, no máximo, 12 horas, reduzindo os riscos de infecção e os custos para planos de saúde. Pernambuco ganha o seu primeiro hospital do tipo, já em funcionamento, que terá sua inauguração oficial no dia 3 de agosto, no Shopping Riomar, com a presença de autoridades e todo trade médico. O Max Day é equipado com toda a estrutura exigida para um hospital convencional, inclusive UTI, sete blocos cirúrgicos e 35 leitos, que atenderá procedimentos de pequena e média complexidade.

Cardiômetro e saúde do coração da mulher

O médico cardiologista Carlos Japhet, presidente da Sociedade local de Cardiologia, comenta que a Sociedade Nacional mantém um "Cardiômetro". "Podemos observar, até hoje, quase 200 mil mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Infelizmente, as mulheres jovens vêm incrementando esse cenário, por conta de fatores como estresse, alimentação inadequada e sedentarismo". "Parece clichê, mas a mudança de hábitos de vida é a maneira de prevenir os males do coração e os check-ups não podem ser esquecidos", alerta Japhet.

Em pauta

Especialista alerta sobre desvio de septo

Desvio de septo pode levar à congestão nasal, infecções recorrentes e até mesmo apneia do sono - Foto: Canva

Um problema mais comum do que se imagina entre os brasileiros. Muitas vezes, a sensação que se tem é de respirar mal pelo nariz e não dormir bem. Às vezes, mesmo em repouso, a pessoa tem a impressão de respirar com dificuldade, até mesmo fazendo atividade física. Essas podem ser as principais consequências do desvio de septo.

Segundo o otorrino Corintho Viana, muitas pessoas ainda não sabem que ele pode afetar a qualidade do sono, provocar cansaço, noites mal dormidas, sem falar na menor oxigenação para o cérebro, por conta da respiração incorreta. Os sinais e sintomas podem variar de acordo com a gravidade do desvio. O problema afeta tanto mulheres quanto homens, de crianças a idosos.

O desvio de septo nasal é uma condição comum em que a parede divisória entre as narinas, chamada septo, está fora do centro, dificultando a respiração. Geralmente, é causado por fatores genéticos ou lesões no nariz e pode levar a problemas como congestão nasal, infecções recorrentes e até mesmo apneia do sono.

O tratamento é cirúrgico, para correção desse desvio, e visa devolver a qualidade de vida ao paciente, bem como melhora da sua saúde. A cirurgia envolve a realocação do septo nasal para o centro da cavidade do nariz, melhorando a respiração e reduzindo os sintomas de obstrução nasal, como ronco e apneia.



