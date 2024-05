Sono regenerador: chave para uma vida saudável

A- A+

Nos últimos anos, se tem falado bastante sobre o sono regenerador: os seus benefícios para a saúde geral e a importância para o bem-estar. O sono regenerador é uma fase essencial do ciclo de sono que desempenha um papel fundamental na recuperação física e mental. Durante esse período, ocorrem processos internos, como os componentes dos tecidos, o fortalecimento do sistema imunológico e a consolidação da memória. Um sono profundo e ininterrupto é necessário para que essas funções sejam efetivamente realizadas.

Estudos mostram que a falta de sono de qualidade está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e declínio cognitivo. O sono regenerador, especificamente, é fundamental para:

Recuperação física: durante o sono profundo, o corpo libera hormônios de crescimento que ajudam na reposição e no crescimento dos tecidos.

Fortalecimento do sistema imunológico: o sono adequado fortalece a capacidade do corpo de combater infecções e doenças.

Saúde mental: o sono regenerador ajuda na consolidação da memória e no processamento emocional, contribuindo para a saúde mental e emocional.

Energia e produtividade: a qualidade do sono afeta diretamente os níveis de energia e a capacidade de concentração durante o dia.



Para dormir bem, é importante destacar a higiene do sono, que se refere a um conjunto de práticas e hábitos que promovem um sono saudável e de qualidade. Manter uma boa higiene do sono faz uma diferença significativa na facilidade de adormecer.

Mantenha uma rotina regular : tente ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana.

: tente ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana. Crie um ambiente propício para o sono : certifique-se de que seu quarto esteja escuro, silencioso e em uma temperatura confortável.

: certifique-se de que seu quarto esteja escuro, silencioso e em uma temperatura confortável. Evite estimulantes : reduza o consumo de cafeína e nicotina, especialmente nas horas que antecedem o sono.

: reduza o consumo de cafeína e nicotina, especialmente nas horas que antecedem o sono. Limite o uso de dispositivos eletrônicos : evite telas (televisão, computador, smartphone) pelo menos uma hora antes de dormir, pois a luz azul atrapalha a produção de melatonina.

: evite telas (televisão, computador, smartphone) pelo menos uma hora antes de dormir, pois a luz azul atrapalha a produção de melatonina. Estabeleça uma rotina relaxante : inclua atividades relaxantes em sua rotina noturna, como ler um livro, tomar um banho morno, usar óleo essencial de lavanda ou praticar meditação.

: inclua atividades relaxantes em sua rotina noturna, como ler um livro, tomar um banho morno, usar óleo essencial de lavanda ou praticar meditação. Faça exercícios regularmente : a atividade física regular promove um sono melhor, mas evite exercícios intensos perto da hora de dormir.

: a atividade física regular promove um sono melhor, mas evite exercícios intensos perto da hora de dormir. Alimente-se leve à noite : evite refeições pesadas e bebidas alcoólicas antes de dormir.

: evite refeições pesadas e bebidas alcoólicas antes de dormir. Luz: a iluminação do quarto promove um sono de qualidade. A cor e a temperatura da luz influenciam significativamente a capacidade de relaxar e adormecer. Quando se trata de escolher entre luz quente ou fria para o quarto, luz quente é a melhor opção. Sobre a cor, a luz amarela é mais relaxante, diferentemente da azul.

Pesquisas também mostram que o sono tem um impacto direto no desempenho cognitivo e na saúde mental. O sono regenerador consolida a memória e o processamento emocional, o que significa que a falta de sono altera níveis de humor e a capacidade de lidar com o estresse. Dormir bem oxigena o cérebro, promovendo a melhor circulação sanguínea e proporcionando a regeneração mais eficaz do corpo e da mente durante o descanso. Portanto, priorize o sono de qualidade no seu estilo de vida.

Semana de Enfermagem aberta ao público

Com objetivo de discutir temas ligados à saúde e a enfermagem em geral, o Centro Universitário UNIFBV Wyden preparou programação especial em homenagem ao Dia do Enfermeiro, que foi comemorado no dia 13 de maio. O tema escolhido para representar o evento é "romper bolhas: horizontes de enfermagem”. Hoje, dia 20, a programação contará com palestras em videoconferência e presenciais sobre Consultórios de Enfermagem, com o apoio das palestrantes Fabiana Andrade, Thassia Moura e Monia Waldenia. Amanhã, (terça, dia 21), será a vez de debater sobre “Estomaterapia, Dermatologia e Terapias Complementares”, com a participação de Daniele Dourado, Ana Conceição e Franci Siqueira. Já no último momento da Semana de Enfermagem, quarta-feira (dia 22), a palestra será sobre enfermagem “abroad” (internacional), ministrada através de videoconferência por Jennifer Martins (enfermeira em Portugal), Nathalia Brandão (enfermeira na Alemanha) e Thalita Guarino, da Agência Talentorange. O evento ocorrerá na UniFBV, sempre das 17h às 19h e será aberto a outras instituições de ensino.

Vestibular para cursos na área de saúde

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) está com inscrições abertas para o vestibular presencial para o período 2024.2. Os interessados em realizar a prova têm até o dia 27 de maio para confirmar a participação. No total, são 144 vagas para as oito graduações da instituição de ensino. As inscrições devem ser realizadas AQUI . Através do endereço eletrônico, também, é possível acessar o edital, com todas as informações do processo seletivo. Já as provas acontecem nos dias 15 e 16 de junho, no campus da Faculdade Pernambucana de Saúde, que está localizado na Avenida Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira.

Empresa farmacêutica lembra importância dos medicamentos genéricos

Em celebração aos 25 anos da Lei dos Genéricos no Brasil, a farmacêutica Cimed, reforça seu propósito de oferecer saúde e bem-estar de forma acessível aos brasileiros, tendo o genérico como carro-chefe do negócio. Para a data, a farmacêutica investirá R$ 5 milhões em uma campanha educativa nacional, com a finalidade de provocar a reflexão sobre os benefícios proporcionados por esse medicamento, além de desmistificar qualquer desqualificação relacionada à categoria. Além disso, a Cimed promoverá uma grande iniciativa de inclusão, com o lançamento de novas caixinhas que facilitarão a leitura dos consumidores idosos ou com problemas de visão. A partir desta segunda-feira, todas as embalagens dos genéricos da Cimed terão letras maiores. “Celebrar o Dia do Genérico levando informação para as pessoas é a melhor forma de combater o preconceito. Essa categoria é de grande importância para a Cimed, pois permite tangibilizar o nosso propósito de proporcionar acessibilidade em saúde e bem-estar para a população”, afirma João Adibe Marques, CEO da Cimed.



Maio Amarelo: ortopedista fala sobre os principais traumas ocorridos em um acidente de trânsito

Maio Amarelo é uma ação criada para chamar a atenção de toda sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O movimento é coordenado pelo poder público e sociedade, tentando mobilizar as pessoas que diariamente estão no trânsito. Pensando nisso, médicos ortopedistas alertam para a consciência da gravidade dos acidentes de trânsito e da importância vital de prevenir essas ocorrências evitáveis. A campanha busca engajar não apenas motoristas, mas também pedestres e ciclistas, incentivando a todos a adotar comportamentos mais responsáveis nas vias públicas.

Mais de 30 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito no Brasil a cada ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Isso representa uma média de mais de 80 mortes por dia. Além das mortes, cerca de 400 mil pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito, anualmente. Muitas dessas lesões resultam em incapacidade permanente ou sequelas graves. “os acidentes de trânsito não são simples eventos. Eles representam traumas físicos e emocionais profundos, resultando em fraturas severas, lesões na medula espinhal, danos cerebrais e, em casos extremos, perda de vidas preciosas”, alerta a ortopedista do Instituto de Ortopedia e Trauma do Recife (IOT), Etelvina Vaz.

É crucial compreender que a maioria desses acidentes pode ser prevenido. Medidas simples, como respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular ao dirigir, não dirigir sob a influência de álcool ou drogas, e sempre utilizar cintos de segurança e equipamentos de proteção adequados, podem fazer uma enorme diferença. Com base em pesquisas, os jovens são os mais afetados pelos acidentes de trânsito, representando a maioria das vítimas fatais. Entre os 18 e 34 anos, o trânsito é uma das principais causas de morte.

Para a especialista, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool, a desatenção ao volante e a imprudência são os principais fatores que contribuem para os acidentes. A falta de infraestrutura viária adequada e o desrespeito às leis de trânsito também desempenham papéis significativos. Nas grandes cidades, o trânsito intenso e o desrespeito às normas de circulação tornam as vias públicas ainda mais perigosas.

É fundamental que cada cidadão se engaje ativamente nessa causa. A mudança de comportamento individual é a base para transformar a realidade do trânsito brasileiro. Pequenas ações, como evitar o uso do celular ao dirigir ou respeitar os limites de velocidade, podem fazer uma grande diferença na prevenção de acidentes. “A prevenção de acidentes de trânsito não é apenas uma escolha, é um compromisso com a vida e com o bem-estar de todos’, finaliza.

