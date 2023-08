Sono regenerador como aliado do emagrecimento

A- A+

O sono regenerador desempenha um papel importante em muitos aspectos da saúde e do bem-estar, incluindo a perda de peso. Dormir bem é aliado como estratégia para o emagrecimento e qualidade de vida. Convido você a analisar alguns aspectos sobre o sono regenerador.

Regulação hormonal: Durante o sono, o corpo regula a produção de hormônios importantes, como a leptina e a grelina. A leptina ajuda a controlar a sensação de saciedade, enquanto a grelina estimula o apetite. A falta de sono pode levar a níveis desregulados desses hormônios, resultando em aumento do apetite e desejo por alimentos ricos em calorias e açúcares.

Metabolismo basal: O sono adequado é fundamental para manter um metabolismo basal saudável, que é a quantidade de calorias que seu corpo queima em repouso. A falta de sono pode reduzir a taxa metabólica, tornando mais difícil a queima de calorias de forma eficiente.

Redução do estresse: O sono insuficiente pode aumentar os níveis de estresse e variar os hormônios do estresse, como o cortisol. Níveis elevados de cortisol estão associados ao ganho de peso, especialmente na área abdominal. Um sono adequado pode ajudar a regular os níveis de cortisol e, assim, contribuir para a perda de peso.

Recuperação muscular: Durante o sono, ocorre a recuperação muscular. Se você está se exercitando como parte de seus esforços de perda de peso, um sono insuficiente pode prejudicar a recuperação adequada dos músculos, afetando seu desempenho nos exercícios e a capacidade de queima de calorias.

Tomada de decisões alimentares: A falta de sono pode afetar a capacidade do cérebro de tomar decisões racionais, incluindo escolhas alimentares. Isso pode levar a escolhas impulsivas e menos saudáveis quando se trata de alimentos.

Níveis de energia: O sono insuficiente pode deixá-lo cansado e com falta de energia, o que pode levar a uma redução na atividade física. Menos atividade física significa que você queima menos calorias, o que pode dificultar a perda de peso.

Equilíbrio hormonal: A privação crônica de sono pode desregular os hormônios sexuais, como a testosterona e o estrogênio, ou que pode afetar o metabolismo e a composição corporal.

Portanto, para usar o sono de forma estratégica na perda de peso, é importante manter uma rotina de sono regular, garantir um ambiente propício para o sono (escuro, silencioso e confortável), limitar a exposição a dispositivos eletrônicos antes de dormir e evitar o consumo excessivo de cafeína à tarde e à noite. Priorizar o sono como parte de um estilo de vida saudável pode complementar seus esforços para perder peso de maneira eficaz. Lembre-se de que a perda de peso bem-sucedida geralmente envolve uma combinação de dieta balanceada, exercícios regulares e hábitos de sono saudáveis.

Instituto Jung lembra Dia do Psicólogo com palestras e oficinas

Hipnose será um dos temas em discussão - Foto: Divulgação

O Instituto Jung lembrará o Dia do Psicólogo, comemorado no domingo passado, 27 de agosto, com diversas palestras e oficinas, de 30 de agosto a 02 de setembro, sempre a partir das 15h. Dentre os temas que constarão nas oficinas, teremos: hipnose, meditação e xadrez como instrumento terapêutico. Também haverá venda de livros com preços promocionais, além de exibição e análise de vídeos. O evento tem o apoio das Editoras Paulus e Vozes. O Instituto Jung fica localizado no Solar da Jaqueira, avenida Rui Barbosa, 1654, Graças.Programação e inscrição AQUI

Clínica Escola de odontologia oferece atendimento social

Também há atendimento específico para crianças e grávidas que precisam fazer o pré-natal odontológico - Foto: Divulgação

Estão abertos os agendamentos para o atendimento social (sem custos) em saúde bucal na Clínica Escola de Odontologia do Centro Universitário Estácio Recife. Os atendimentos são realizados de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. As consultas devem ser agendadas por meio do telefone (81) 3225-8909. A Clínica Escola funciona no bairro do Prado.

A escolha do colchão deve seguir normas da ABNT

Na escolha do colchão, o biotipo deve ser levado em consideração - Foto: Divulgação

O Home Center Ferreira Costa informa que a escolha do colchão deve ser baseada no teste feito pelo Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307. Ao escolher o colchão é importante orientar-se pelo biotipo da pessoa que irá usá-lo, por considerar o tamanho do colchão e a densidade ideal. O colchão também deve ter propriedades antialérgica, anti ácaros, antibacteriana e anti fungos.

Agosto é um mês para lembrar sobre Esclerose Múltipla - Foto: Canva

Nesta quarta-feira (30/08), lembra-se o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, sendo considerada uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central, afetando o cérebro e a medula espinhal. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que no Brasil cerca de 40 mil pessoas vivam com a doença inflamatória crônica, que causa degeneração das fibras nervosas

"A data tem como objetivo dar maior visibilidade à doença e informar a população que é mais acometida: os jovens adultos, com a predominância em mulheres, em uma proporção de duas para cada homem diagnosticado", comenta o médico neurologista do Hospital Pelópidas Silveira (HPS), Gabriel Serva, especialista em Esclerose Múltipla.



Entre os principais sintomas estão fadiga, distúrbios visuais, rigidez, fraqueza muscular, desequilíbrio, alterações sensoriais, disfunção da bexiga e/ou do intestino, dificuldade para articular a fala e engolir, além de alterações emocionais e cognitivas. Apesar de ainda não existir cura para a EM, há tratamentos que buscam reduzir a atividade inflamatória, contribuindo para uma melhora na qualidade de vida do paciente



