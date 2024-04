Vida saudável deve ser prioridade no ambiente de trabalho

A- A+

É fundamental refletir sobre a qualidade de vida dos trabalhadores. Um aspecto essencial a ser discutido é a saúde do trabalhador. Longas horas de trabalho, pressão constante e estresse podem prejudicar significativamente a saúde física e mental dos indivíduos. Por isso, é importante promover práticas que garantam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Neste contexto, o lazer não só proporciona descanso e relaxamento, mas é essencial para a criatividade, a produtividade e a saúde mental. Atividades como praticar esportes, ler um livro ou simplesmente passar tempo com a família e amigos são fundamentais para recarregar as energias e enfrentar os desafios do dia-a-dia. Além disso, é importante repensar a cultura do trabalho que muitas vezes valoriza a competição em detrimento da cooperação. Criar um ambiente de trabalho onde a colaboração e o apoio mútuo são incentivados pode não apenas melhorar o bem-estar dos trabalhadores, mas também aumentar a eficiência e a satisfação no trabalho. Isso pode ser alcançado por práticas como o trabalho em equipe, a comunicação aberta e o reconhecimento do esforço de cada pessoa. Outro aspecto fundamental é a promoção de pausas de descanso durante o expediente. Estudos mostram que pausas regulares ao longo do dia melhoraram a concentração e a criatividade. Incentivar os funcionários a fazerem pequenas pausas para caminhar, alongar ou simplesmente relaxar tem um impacto significativo na saúde e produtividade.

A ginástica laboral desempenha a promoção do bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho. Esta prática consiste em uma série de exercícios físicos leves e específicos realizados durante o expediente, geralmente em pequenas pausas, visando prevenir lesões, aliviar o estresse e promover a saúde física e mental dos funcionários.

Previne lesões: muitos trabalhos envolvem movimentos repetitivos ou posturas inadequadas que levam a lesões musculoesqueléticas, como dores nas costas, lesões por esforço repetitivo (LER) e tendinites. A ginástica laboral ajuda a prevenir essas lesões, fortalecendo os músculos, melhorando a postura e aumentando a flexibilidade.

Alivia o estresse e tensão: o ambiente de trabalho pode ser estressante, o que leva a tensão muscular, fadiga e até mesmo problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. A ginástica laboral proporciona uma pausa bem-vinda durante o dia de trabalho, permitindo que os funcionários relaxem, respirem profundamente e liberem o estresse acumulado.

Melhora da circulação sanguínea: passar longas horas sentado em frente a um computador pode prejudicar a circulação sanguínea e aumentar o risco de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e trombose venosa profunda. Os exercícios da ginástica laboral estimulam a circulação sanguínea, ajudando a manter os músculos e órgãos saudáveis.

Aumento da produtividade: funcionários saudáveis e felizes tendem a ser mais produtivos. A ginástica laboral pode ajudar a aumentar a energia e a concentração dos funcionários, reduzindo o cansaço e melhorando o foco ao longo do dia de trabalho.

Promove o trabalho em equipe: a prática da ginástica laboral pode ser realizada em grupo, incentivando o trabalho em equipe e promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo e unido.

A busca pela satisfação no trabalho não deve ser negligenciada.

Dom Helder é o primeiro hospital público em Pernambuco a adotar inteligência artificial na farmácia clínica

Cuidar da prescrição de medicamentos é fundamental em um hospital, e no Dom Helder, essa tarefa ganhou um aliado: o NoHarm.ai, sistema de inteligência artificial que auxilia na tomada de decisões, sendo um grande passo rumo à inovação e segurança do paciente. O HDH, gerido pela Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), foi o primeiro hospital público em Pernambuco a adotar essa tecnologia, implantada em dezembro de 2023. O sistema de inteligência artificial (IA) auxilia no acompanhamento das prescrições de medicamentos, reduzindo riscos de interações medicamentosas, impactos nas funções renais e hepáticas, reações alérgicas e duplicidades medicamentosas. Isso resulta em economia de recursos, ampliação da segurança do paciente e melhoria na qualidade assistencial. O Dom Helder já alcançou a marca de mil vidas impactadas com essa tecnologia inovadora, que tem garantido o correto tratamento dos pacientes.

Iniciativa promove discussão sobre diagnóstico tardio de Autismo

Em alusão ao Abril Azul, mês de Conscientização sobre o Autismo, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão, realizará palestra sobre o tema no dia 30 de abril, às 19h, no auditório da instituição. A ação, que é gratuita e aberta ao público, está sendo organizada pela Liga Acadêmica de Psicologia (LAPSI) do Centro. Na ocasião, serão abordadas questões como o impacto do diagnóstico tardio e os desafios enfrentados pelos pais e responsáveis de neurodivergentes. “Buscaremos promover a desmistificação do papel do cuidador, entender as dificuldades que eles passam e discutir como cada pessoa recebe o diagnóstico de forma diferente e como lidar com essa notícia", afirma Eduarda Fortaleza, diretora da Liga. A inscrição pode ser feita clicando aqui.

Anderson Leonardo, do Molejo, morre aos 51 anos por conta de câncer inguinal: entenda a doença

O cantor, que estava em tratamento desde 2022, passou por um longo período de internação; Oncologista tira principais dúvidas sobre o tumor, que afeta a região da virilha



A detecção de qualquer câncer numa situação inicial, traz mais efetividade ao tratamento curativo - Foto: Canva

Na sexta-feira, 26 de abril, faleceu o cantor Anderson Leonardo, do Molejo, aos 51 anos. O artista estava em tratamento contra um câncer inguinal desde 2022 e passou por um longo intervalo de internação. Em janeiro de 2023, o tumor havia entrado em remissão; porém, em maio, foi necessário retomar o tratamento.



O médico oncologista Felipe Marinho, da Oncoclínicas em Recife, esclarece aspectos fundamentais sobre a doença.

“Tumores que se manifestam nessa região são, na maioria das vezes, metástases de tumores nos linfonodos inguinais da genitália e do ânus. Na mulher, seriam os tumores de vulva ou vagina, sendo o de colo uterino o menos provável. Nos homens, câncer de pênis e de ânus são os principais causadores da metástase nos linfonodos inguinais. Geralmente, se manifestam por lesões, nódulos endurecidos, doloridos, que podem ou não virar feridas na região da virilha”, explica o especialista.



Segundo Felipe Marinho, os fatores de risco da doença dependem do tumor primário.

“Na mulher, os tumores de vulva e vagina têm uma relação com doenças sexualmente transmissíveis, como HPV. Da mesma forma, o câncer de pênis no homem, que tem relação ainda com a falta de higiene. O câncer de ânus também acaba tendo fatores de risco muito semelhantes”, aponta.



O tratamento, de acordo com Felipe Marinho, vai depender do câncer que iniciou o aparecimento dessa metástase na região inguinal, mas na grande maioria das vezes tem uma relação direta com o tratamento cirúrgico, nos casos de câncer de pênis, vulva e vagina.

“Em relação ao câncer anal, a cirurgia ficaria mais em segundo plano, sendo o ideal o tratamento com radioterapia e quimioterapia”, explica.



A detecção de qualquer câncer numa situação inicial, como afirma o oncologista, traz mais efetividade ao tratamento curativo.

“Em sendo uma metástase do linfonodo na região inguinal, já consideramos como uma doença localmente avançada, então é difícil falar em detecção precoce. Mas podemos falar em prevenção, já que os tumores que mais podem dar metástases nos linfonodos, como câncer anal, de vagina, vulva e pênis, têm uma relação importante com a manutenção da higiene e proteção contra doenças sexualmente transmissíveis”, finaliza.



Colaboração: jornalista Jademilson Silva



