Whey Protein pode causar acne?

Existem alguns relatos de que o uso de whey protein pode levar ao aparecimento de espinhas em algumas pessoas. No entanto, a ligação direta entre o consumo de whey protein e o desenvolvimento de acne não foi estabelecida cientificamente. As espinhas são geralmente causadas pelo aumento da produção de sebo, controle dos poros e crescimento bacteriano na pele. Alguns estudos sugerem que certos alimentos com alto índice glicêmico ou lácteos podem apresentar ou agravar a acne em algumas pessoas, mas os resultados não são conclusivos.

No caso do whey protein, é uma fonte de proteína derivada do leite, e algumas pessoas podem ser sensíveis aos laticínios em sua dieta. Se você já tem uma predisposição genética para acne ou é sensível aos laticínios, pode ser possível que o consumo de whey protein possa adquirir ou piorar o problema de acne em seu caso específico.

Se você está preocupado com a possibilidade de o whey protein estar causando espinhas, pode ser útil observar se há uma modificação entre o consumo do suplemento e a inclusão das espinhas. Se você notar uma relação consistente, pode considerar reduzir ou eliminar o whey protein de sua dieta e observar se a condição da pele melhora. Lembre-se de que cada pessoa é diferente e pode reagir de maneira única a certos alimentos ou suplementos. É sempre uma boa ideia consultar o médico para obter orientação personalizada sobre sua dieta e cuidados com a pele.

Meia Maratona FPS tem inscrições abertas

A 3ª edição da Meia Maratona FPS está com inscrições abertas. A prova acontecerá no dia 20 de agosto, com largada no campus da Faculdade Pernambucana de Saúde, localizada na Imbiribeira, às 5h30. Os interessados podem se inscrever para os trajetos de 5, 10 e 21 km. As inscrições estão disponíveis AQUI, com kit no valor de R$ 140 (idosos pagam meia). Nele, os competidores vão receber camiseta, chip de cronometragem, número de peito e alfinetes. Ao fim da prova, todos os corredores receberão medalha, e os três primeiros (masculino e feminino, em todas as distâncias) ganharão troféu e brindes dos patrocinadores.Mais informações através do Instagram @meiamaratonafps.

Cirurgia intrauterina com auxílio da medicina fetal e neurocirurgia pediátrica é realizada em Pernambuco

Com a evolução da medicina, é possível diagnosticar a necessidade de um tratamento em uma criança antes mesmo do nascimento. Nesses casos, a cirurgia intrauterina, também conhecida como cirurgia fetal, entra em cena. A cirurgia intrauterina é a área de atuação da medicina fetal que tem por objetivo tratar problemas congênitos do bebê, enquanto ele ainda está dentro do útero da mãe. No início do mês de maio, o Hospital Santa Joana Recife realizou a primeira cirurgia intrauterina na rede privada de Pernambuco. Foi realizada uma correção de meningomielocele intrauterina em um feto com 22 semanas e cinco dias. A meningomielocele corresponde a uma falha no fechamento do tubo neural, estrutura que origina a medula e o cérebro no embrião. Esse erro faz com que a medula, as raízes nervosas e as meninges do bebê fiquem expostas. Ocorre um erro no fechamento ósseo da coluna e exposição das raízes nervosas ao líquido amniótico, o que leva a danos neurológicos e ventriculomegalia. Os procedimentos intrauterinos são um marco na evolução da medicina fetal. Hoje, podemos modificar o curso das gestações, salvar crianças que antes não teriam chance e iriam a óbito intrauterino. Além disso, podemos melhorar o prognóstico de fetos com doenças graves, como a meningomielocele.



