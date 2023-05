Abragames faz mapeamento de estúdios brasileiros para traçar panorama da indústria nacional de games

A- A+

A Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais) está mapeamento os estúdios de desenvolvimento de games do país para a elaboração da 2ª Pesquisa Nacional da Indústria de Games. A busca para saber quem são os desenvolvedores e estúdios de todo o território nacional está acontecendo em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), mas precisa da colaboração de quem faz parte desse movimento.

“A primeira edição da pesquisa, realizada em 2022, nos ajudou a dimensionar a indústria brasileira de desenvolvimento de jogos, que cresce a cada ano e já conta com mais de mil empresas. Saber a quantidade de estúdios espalhados pelo país, onde estão localizados, quantos funcionários empregam, entre outros dados, é fundamental para identificar suas necessidades e as melhores medidas para auxiliar em seus crescimentos”, disse Rodrigo Terra, presidente da Abragames, em nota.

Em 2022, pesquisa concluiu que existem pelo menos 1.009 estúdios espalhados por todas as regiões do Brasil. O Sudeste concentra mais da metade dos desenvolvedores (57%), seguido do Sul (21%), Nordeste (14%), Centro-Oeste (6%) e Norte (3%). Além disso, 12.441 profissionais trabalham na indústria, sendo 29,8%, mulheres.

Para participar da iniciativa basta cessar um formulário on-line disponibilizado pela Abragames e enviar as informações da pessoa ou empresa que segue desenvolvendo jogos. A participação é gratuita. Os estúdios que preencherem o formulário poderão participar de uma campanha promocional que oferecerá quatro ingressos VIP para o BIG Festival 2023 – maior festival de games da América Latina. Os nomes dos premiados serão revelados no dia 2 de maio, e não é preciso ser associado à Abragames para se inscrever.

