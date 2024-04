A- A+

Akuma chegará ao Street Fighter 6 no próximo mês; confira as principais novidades Personagem teve sua aparência e repertório de golpes atualizados para o game

Personagem lendário do Street Fighter, o demônio Akuma ficará disponível para os jogadores do Street Fighter 6 no próximo mês. Com uma aparência atualizada e envelhecida, o personagem teve sua presença confirmada no game pela Capcom, nesta segunda-feira (29).

Akuma deverá levar sua fúria para o jogo, que está disponível para PlayStation 5 e 4, Xbox Series S|X e PC, a partir do dia 22 de maio. O personagem, que fez sua estreia no Super Street Fighter II Turbo aparecendo como chefe oculto e personagem jogável, retorna ao game com um cabelo grisalho, criado para demonstrar a passagem do tempo.

De acordo com Takayuki Nakayama, diretor de Street Fighter 6, o design foi atualizado usando imagens de estátuas de Buda e de animais como referência. O objetivo foi dar ao personagem uma estética mais memorável.

Além dos golpes lendários, o personagem teve novas habilidades desbloqueadas. Agora, Akuma passará a contar com uma maior velocidade de caminhada e ataques de longo alcance, melhorando a dinâmica da luta.

Novo visual de Akuma foi divulgado nesta segunda-feira (29) | Foto: Capcom/Divulgação

Um dos novos golpes permite que o personagem avance enquanto é cercado por chamas. Segundo os desenvolvedores, o ataque de longo alcance pode ser útil para atingir adversários vulneráveis.

Repertório de golpes foi atualizado | Foto: Capcom/Divulgação

Já os ataques tradicionais também foram aprimorados. A tradicional bola de fogo, batizada de Gou Hadoken, foi atualizada e poderá ser carregada para realizar o lançamento de uma “bola de fogo vermelha”.

A atualização que libera o personagem será disponibilizada para os proprietários do Year 1 Ultimate Pass e os que adquiriram as versões Deluxe e Ultimate do jogo.

Além de trazer Akuma para o game, o update também irá liberar um patch de balanceamento, incluindo alterações em todos os personagens.

Confira o gameplay trailer da chegada de Akuma ao Street Fighter 6:

