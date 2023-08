Além da nuvem: AWS quer democratizar a Inteligência Artificial generativa

A- A+

*SÃO PAULO - Começou nesta quinta-feira (3) o AWS Summit, evento que reúne os maiores especialistas em computação em nuvem, para discutir sobre inovação e tecnologia. Dessa vez, o foco da Amazon está não apenas em apresentar soluções para os processos em nuvem, mas também discutir o uso de Inteligência Artificial (IA) generativa no dia a dia de desenvolvedores e analistas de danos.

"A AWS democratizou a nuvem e vai fazer a mesma coisa com a IA Generativa", afirmou o diretor-geral Amazon Web Services, Cleber Morais.

O evento conta com mais de 70 sessões, incluindo uma palestra principal e diversas sessões paralelas e acontece durante todo o dia, no Transamerica Expo Center. Há uma semana, em Nova York, a AWS anunciou sete inovações em inteligência artificial generativa e discutiram como a tecnologia está transformando organizações em diversas indústrias e aplicações.

Itaú é um dos parceiros da empresa que está nessa jornada e mostrou que está desenvolvendo uma nova plataforma de IA para otimizar seus processos para oferecer novas experiências customizadas para os clientes.

"Tudo o que a gente faz no Itaú é voltando para melhorar a vida dos nossos clientes, para pessoas que precisam melhorar o seu cenário financeiro", Fábio Napoli, CTO do Itaú Unibanco.

A intenção da AWS parece ser fazer com que a tecnologia de Cloud e a IA generativa andem de mãos dadas. O desafio é olhar toda a transformação iniciada em novembro do ano passado com a divulgação e, a partir daí, da popularização das ferramentas de IA e modelos de linguagem para personalizar as ferramentas. Segundo Morais, 91% dos unicórnios brasileiros estão na AWS e 81% na América Latina

Morais citou que a combinação da IA com a Cloud deve, nos próximos anos, revolucionar áreas como sustentabilidade, entretenimento, finanças, saúde, entre outras.

"A gente não sabe como vai ser esse futuro, mas sabemos que estaremos juntos", finalizou ele em mensagem ao público.

Anúncios principais

Na palestra principal, apresentada por Francessca Vasquez, VP of Technology and Customer Solutions, Worldwide Commercial Sales da Amazon Web Services , a executiva relembrou os anúncios recentes do AWS Summit em Nova York, que inclui, sete inovações em inteligência artificial generativa oferecidas para os assinantes dos serviços da AWS, entre outras novidades.

A executiva falou ao público brasileiro sobre a expansão de seu serviço de modelo de base totalmente gerenciado (FM), Amazon Bedrock, que ganhou a adição da Cohere como provedor de FM, fornecendo os modelos Command e Embed, além dos mais recentes FMs da Anthropic (Claude 2) e Stability AI (Stable Diffusion XL 1.0). Também apresentou novas capacidades de LLM para o Amazon Quicksight, uma versão de visualização do motor de vetores para Amazon OpenSearch Serverless, além de falar sobre o AWS HealthScribe, um novo serviço elegível para sistemas hospitalares que capacita os provedores de software de saúde a construir aplicativos clínicos que usam reconhecimento de fala e inteligência artificial generativa para economizar tempo dos médicos gerando documentação clínica.

*A jornalista viajou a convite da AWS

