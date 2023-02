Além do Instagram, Twitter também apresenta instabilidade nesta quarta-feira (8)

A- A+

Usuários do Twitter estão tendo dificuldade em usar a plataforma nesta quarta-feira (8). A rede social não está permitindo novas publicações. Segundo o site DownDetector, a instabilidade começou por volta das 18h30 e acontece tanto na versão mobile do aplicativo - para Android e iPhone (iOS), quanto na versão desktop da ferramenta. Mais cedo, o Instagram - rede social de compartilhamento de fotos pertencente a Meta - também apresentou dificuldades em entregar publicações de Feed e Stories.

Ao tentar realizar uma publicação, o usuário recebia a seguinte mensagem: “você ultrapassou o limite diário do envio de Tweets”. Porém, o limite diário estabelecido pelo Twitter é bastante alto 2.400 por dia, divididos em limites ainda menores por intervalos de meia hora.

Segundo a plataforma, esses limites incluem ações de todos os dispositivos, Web, mobile, celular, API etc. As solicitações de API de todos os aplicativos de terceiros são rastreadas de acordo com o limite de API por hora. As pessoas que usam vários aplicativos de terceiros em suas contas atingirão, portanto, o limite de API mais rapidamente. A instabilidade, no entanto, parece ser uma falha técnica no serviço.

