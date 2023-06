A- A+

Amazon anuncia data e novidades para o Prime Day no Brasil Festa do e-commerce será nos dias 11 e 12 de julho e trará descontos em dispositivos e assinaturas

A Amazon anunciou, nesta quarta-feira (21), novidades para o Prime Day, evento que traz diversos descontos para a plataforma de e-commerce. Em evento que contou com a presença de jornalistas e influenciadores, Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil falou sobre as novas datas daquela que é a Black Friday da empresa e acontecerá entre os dias 11 e 12 de julho, deste ano.

Ao todo, 25 países terão ofertas simultâneas, incluindo o Brasil, que recebe a data pelo quarto ano consecutivo. Em painel que contou com a presença de líderes de casa, os executivos falaram sobre os benefícios dos produtos da Amazon e ofertas para as áreas de Music, Prime Gaming e Prime Reading, como uma assinatura para apoiar criadores de conteúdo na Twitch. Dispositivos e acessórios das famílias Echo, Fire TV e Kindle, além de produtos para casas inteligentes compatíveis com Alexa, a assistente de voz da Amazon, também devem receber descontos.

Amazon Prime Day contará com descontos em produtos e serviços. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

“Não importa o que você está procurando, qual oferta que você quer, ela estará no Amazon Prime”, disse Mazini. O executivo adiantou que há promoções antecipadas de produtos para os assinantes do Prime Video, a partir do dia 28 de junho.

Os usuários da Alexa poderão pedir a assistente virtual para lembrar o evento e adicionar seus produtos ao carrinho mesmo sem acessar o site. Para estimular os usuários, a Amazon até 3 meses de assinatura grátis e um cupom de R$ 100 de desconto na compra de itens vendidos no site Para isso, é preciso assinar o serviço entre os dias 21 de junho e 12 de julho.

Confira os anúncios

Ofertas exclusivas no Prime Video e Amazon Music: a partir de 28 de junho alguns títulos dispostos no Prime Video entram com até 50% de desconto, incluindo grandes lançamentos de filmes de estúdios como Warner Bros, Paramount e Universal. A partir desta quarta (21) até 13 de julho, o Amazon Music Unlimited seguirá gratuito por quatro meses. Livros e e-Books também seguem com valores mais baixos durante o período.

Para os gamers, o Prime Gaming deve oferecer até 12 de julho, o resgate de jogos clássicos, a cada semana em comemoração do PrimeDay, incluindo Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight: Showdown e STAR WARS : The Force Unleashed. Descontos também serão aplicados para jogos como Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 e Pokémon GO.



A jornalista viajou a convite da Amazon

