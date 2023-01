Amazon anuncia última etapa de demissões que afeta 18 mil funcionários no mundo

A- A+

Funcionários da Amazon começaram a ser notificados de suas demissões, nesta quinta-feira (19). No início do mês, a gigante do varejo online anunciou que deveria demitir cerca de 18 mil pessoas de suas equipes ao redor do globo. Essa é a última rodada dos desligamentos, justificada pela empresa por conta de projeções de uma "economia incerta" nos próximos dois anos, além das contratações emergenciais durante a pandemia da covid-19.

Neste último “layoff” como são chamadas as demissões em massa nos Estados Unidos, a companhia de Jeff Bezos afeta, principalmente, a divisão de varejo e recursos humanos da varejista. Segundo o site The Verge, apenas em Washington, capital dos EUA, foram desligados 2.300 funcionários. A decisão também afetou o mercado brasileiro. Apesar de não ter os números divulgados, funcionários ligados à empresa postaram despedidas na rede social LinkedIn, conhecida por ser uma plataforma para conectar pessoas no mercado de trabalho.

Em novembro, a Amazon iniciou sua primeira rodada de demissões, cortando cerca de 10 mil pessoas da força-tarefa da empresa, incluindo membros de suas equipes de hardware e serviços, recursos humanos e varejo. Correndo para fechar o ano fiscal de 2022, em janeiro, a gigante confirmou que este número chegaria a 18 mil e que os funcionários afetados seriam notificados a partir do dia 18.

Demissões entre as gigantes

A indústria da tecnologia vem sofrendo grandes cortes desde que o ano passado. Além da Amazon, Twitter, Microsoft, Meta e até PagSeguro, no Brasil, são algumas das companhias que tem diminuído seus quadros de funcionários ao redor do globo. A mais recente, a Microsoft anunciou na última quarta-feira (18) que está cortando cerca de 10 mil empregos, sendo seu CEO, Satya Nadella, que previu que a indústria de tecnologia terá dois anos difíceis pela frente.

