Amazon lança novos dispositivos Echo compatíveis com Alexa; veja preço Destaque fica por conta do Echo Pop, uma versão mais barata do alto-falante inteligente

A Amazon anunciou nesta quarta-feira (17) três novos dispositivos da linha Echo, compatíveis com Alexa, para o mercado brasileiro. O destaque fica por conta do Echo Pop, uma versão mais barata do alto-falante inteligente, que vem com um formato diferente da versão Dot, além de contar com capinhas coloridas para personalização disponíveis por R$ 79, cada uma.

Quem também recebeu uma repaginada foi o Echo Dot, que chega a sua quinta geração com habilidades de rotina aprimoradas, além de compatibilidade com uma nova base de carregamento portátil da Amazon. O aparelho ganhou um novo modelo com e sem relógio aparente.

Echo Pop chega com um novo formato

Foto: Amazon/Divulgação

A primeira coisa que chama a atenção no Echo Pop é o formato inédito de semicírculo, com a luz que mostra se Alexa está te ouvindo no topo. O novo dispositivo possui um alto-falante direcional frontal e está disponível nas cores preta e branca, por R$ 349. Por se tratar de uma versão mais "econômica" da marca, ele também sofreu algumas perdas como a presença do Dolby Atmos, detecção de movimento e controle de temperatura.

Ele traz ao seu favor as sete capinhas coloridas disponíveis nas cores azul, vermelho, laranja, cinza, lilás, roxo e uma que brilha no escuro.

Novo Echo Dot e Echo Dot com relógio

Foto: Amazon/Divulgação

A nova geração de um dos modelos mais queridos da Amazon também traz novidades. Eles ganham novos sensores que permitem configurar uma rotina própria quando o ambiente atinge uma determinada temperatura, além de rotinas baseadas em detecção de movimento (algo que também é prometido para a versão de 4ª geração, segundo o site).

A nova geração também adiciona um acelerômetro para permitir novos controles por toque, apenas com um toque na parte superior do dispositivo para descartar timers ou encerrar uma chamada. Além disso, também é compatível com as bases de bateria para uso fora da tomada, detalhe estendido para a 4ª geração das smart speakers.

Serão dois modelos de bases de bateria, aprovados pela Amazon, sendo um compatível com o Echo Dot 4ª e 5ª geração, com duração de até 5 horas, e outro modelo para o novíssimo Echo Pop, com duração de até 6 horas. Elas podem ser adquiridas por R$ 229 e R$ 189, respectivamente.

Preço e Disponibilidade

O Echo Pop já está disponível no mercado brasileiro por R$349, em pré-venda, e os dispositivos começam a ser enviados a partir do dia 31 de maio. Já o Echo Dot de 5ª geração está disponível a partir desta quarta, nas cores azul, preta e branca, por R$ 429. Por fim, o Echo Dot de 5ª geração com relógio é vendido nas cores azul clara e branca, por R$ 529 e também já segue disponível no e-commerce.

