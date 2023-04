Amazon vaza próximos fones de ouvido Beats antes da Apple anunciá-los

A- A+

A Amazon liberou "sem querer" informações sobre os novos fones da linha Beats, que ainda não tinham sido anunciados no mercado. Rumores indicaram que a subsidiária da Apple lançaria o Beats Studio Buds Plus, o que acabou sendo confirmado quando a página da gigante do e-commerce foi ao ar.

Os novos fones bluetooth terão um design bem semelhante ao Beats Studio Buds original, mas em uma versão totalmente transparente. Segundo a página, eles devem vir com um cancelamento de ruído ativo mais poderoso do que de versão tradicional, além de suporte a áudio espacial.

Nas especificações é possível ver que os fones devem aguentar até 36 horas de uso, contando com o estojo de carregamento. Há também microfones maiores e quatro tamanhos de pontas de ouvido incluídas, incluindo um conjunto pequeno.

O Studio Buds Plus será vendido por US $169,95, cerca de R$ 846, em conversão direta, sem taxas. Seu lançamento oficial está marcado para 18 de maio e ele deverá aparecer nas cores branco, preto, além da versão transparente.

