Aplicativo Notion está disponível em português Atualização chegará aos poucos as suas diferentes plataformas

O aplicativo Notion ganhou uma versão em português. Bastante popular entre usuários que adoram uma ferramenta on-line para ajudar na organização de tarefas, o app funciona como um espaço de trabalho customizável, variando suas funções entre quadro de avisos, agenda, planner e o que mais estiver na imaginação e na necessidade de quem o usa.

A atualização chegará aos poucos as suas diferentes versões. Para mudar a sua configuração de idiomas no desktop, clique em Configurações e membros e depois selecione Português (Brasil) ao entrar em Idioma e região.



No app, há também espaço para ideias criadas por Inteligência Artificial, que devem ajudar ainda mais os usuários.

Disponível para Android, iOS, Mac, Windows e web, o aplicativo - originalmente em inglês - deverá mudar automaticamente se as configurações do celular, tablet, PC ou notebook já estiverem em português. Os tutoriais, a comunidade e outras funcionalidades também foram adaptados ao nosso idioma.

