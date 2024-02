A- A+

Após lançamento, vídeos com pessoas usando Apple Vision Pro no metrô e em ruas dos EUA viralizam A nova ferramenta tecnológica possui interface tridimensional e pode ser controlada pelos olhos

O Apple Vision Pro, óculos de realidade virtual e aumentada da gigante norte-americana, chegou ao mercado dos Estados Unidos na última sexta-feira (2) e já é visto pelas ruas do país. Nas redes sociais, vídeos de jovens usando o equipamento no metrô de Nova York e nas ruas viralizaram. Nas imagens, os usuários fazem gestos com os dedos.



A nova ferramenta tecnológica, que tem sistema operacional visionOS e o iOS como base, possui interface tridimensional e pode ser controlada pelos olhos, mãos e voz do usuário. Além disso, possui funcionalidades que possibilitam enxergar várias telas em qualquer ambiente.

VISION PRO DA APPLE. Que loucura.



Será que isso vira moda?



Preço entre 3500 a 5.200 dólares.



Vc compraria? pic.twitter.com/chjgjI7RgS — Rafael Zattar (@ZattarRafael) February 4, 2024



Em comunicado à imprensa, a Apple informou que, com gestos intuitivos, é possível interagir com aplicativos apenas olhando para eles, rolar a tela sacudindo o pulso e digitar textos com o teclado virtual.



O aparelho possui 256 GB de armazenamento, mais de 1 milhão de aplicativos disponíveis e chega ao mercado americano por US$ 3.499 (cerca de R$ 17 mil), podendo ser encontrado em lojas físicas e virtuais da Apple nos Estados Unidos. Ainda não há data prevista para o lançamento do produto no Brasil.

Em parceria com a empresa Zeiss, a Apple oferece versões do Vision Pro com grau de miopia ou para leitura por até US$ 150 (cerca de R$ 750), que poderão ser adquiridas somente em lojas físicas, de acordo com o grau do usuário e mediante prescrição médica.

Nos EUA, a pré-venda começou desde 19 de janeiro, mas os produtos adquiridos antecipadamente só começaram a ser enviados aos consumidores na sexta (2). Segundo a empresa, a ferramenta promete transformar "a forma como as pessoas trabalham, colaboram, se conectam, revivem memórias e desfrutam de entretenimento".

“O Apple Vision Pro é o dispositivo eletrônico de consumo mais avançado já criado. Sua interface de usuário revolucionária e mágica redefinirá a forma como nos conectamos, criamos e exploramos”, afirmou Tim Cook, CEO da Apple.



Confira algumas tecnologias do novo Apple Vision Pro:

- Telas micro-OLED com 23 milhões de pixels;

- Processador Apple M2, e chip R1 para redução de latência no display;

- Painel externo que mostra a expressão facial do usuário;

- Grande conjunto de sensores e câmeras para reconhecer o direcionamento do olhar, movimentações das mãos e mais;

- Capacidade para captura de fotos e vídeos em 3D;

- Coroa giratória para ajustar os níveis de imersão em ambientes virtuais;

- Integração total a outros dispositivos da Apple, como iPhones, iPads e MacBooks.

