Apple anuncia data para o lançamento do novo iPhone 15 Evento oficial da empresa acontecerá em Cupertino, na Califórnia, EUA, no dia 12 de setembro

A Apple revelou, nessa terça-feira (29), a data do lançamento do novo iPhone 15. O evento oficial da maçã, que acontece tradicionalmente em Cupertino, na Califórnia, Estados Unidos, acontecerá no dia 12 de setembro, às 14h, horário de Brasília. A empresa também deve apresentar oficialmente o novo iOS 17, além de novos modelos do Apple Watch - relógio inteligente da marca.

No convite enviado pela empresa, o logotipo da Apple aparece em cinza, azul e preto, o que pode sugerir as opções de cores que a linha do iPhone 15 Pro virá. Apesar de não haver muitas expectativas para mudanças significativas no visual do aparelho, rumores apontam que a linha tradicional dos novos celulares da gigante tragam a Ilha Dinâmica, atualmente presente apenas nas versões Pro e Pro Max do iPhone 14.

A maior mudança deverá ser da porta Lightning, que também pode ser substituída por uma porta USB-C, após as exigências feitas pela União Europeia. Isso facilitaria o carregamento do aparelho, já que deixaria o iPhone compatível com a maioria dos carregadores do mercado. Nas versões mais robustas do iPhone 15, os usuários podem aguardar melhorias e - se os rumores forem verdadeiros - um aumento de preço da linha.

Para os Apple Watches, a empresa apresentará novos smartwatches da Série 9 com telas de 41 e 45 milímetros, assim como uma nova versão do Apple Watch Ultra. O Apple Event acontece ao vivo no Apple Park e é transmitido, em tempo real, no YouTube oficial da empresa.

