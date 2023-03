A- A+

Apple anuncia WWDC 2023 para junho; rumores indicam que empresa poderá lançar headset VR no evento Empresa confirmou que evento permanecerá híbrido em 2023

A Apple anunciou, nesta quarta-feira (29), a data da sua Conferência Mundial de Desenvolvedores - Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023. Marcado para acontecer entre os dias 5 e 9 de junho, o evento permanecerá híbrido, ou seja, com a possibilidade dos interessados participarem tanto presencialmente, quanto virtualmente.

Entre os destaques, devem estar os recentes avanços dos sistemas operacionais da marca como iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Para os anúncios esperados para o evento estão os recursos que devem chegar ao iOS 17, além de possíveis novidades para o Mac, com o lançamento de um processador Apple Silicon Mac Pro. Rumores indicam que um MacBook Air de 15 polegadas também deverá estar na lista de novidades apresentadas pela Maçã.

Outro rumor que volta e meia aparece antes da WWDC é o de que a Apple deve -finalmente- apresentar seu headset de realidade virtual ou mista. Apesar de nunca ser confirmado pela gigante de Cupertino, rumores sobre o dispositivo têm aparecido com frequência em sites especializados do exterior, o que indica que a novidade pode estar mais perto do que longe dessa vez.

Para os desenvolvedores, a programação online (que é gratuita) deste ano também incluirá sessões, laboratórios individuais e oportunidades de se envolver com engenheiros da Apple e outros desenvolvedores.

A WWDC acontece em 5 de junho, no Apple Park, em Cupertino, na Califórnia e o blog de Tecnologia e Games trará todos os detalhes da conferência.

