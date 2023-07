Apple Developer Academy abre inscrições para nova turma na UFPE

A- A+

As inscrições para a academia de desenvolvedores da Apple começam próximo dia 31. O programa de extensão, pesquisa e inovação Apple Developer Academy é realizado gratuitamente na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, dessa vez, vai oferecer 50 vagas para novos interessados.

Nesta edição, qualquer aluno de graduação dos campus de Recife do IFPE, da UFPE, UPE ou UFRPE poderá concorrer às vagas disponíveis, sendo 40 delas disponibilizadas para alunos da UFPE e 10 para as demais universidades.



O programa tem duração média de dois anos e oferece aos alunos a realização de atividades de capacitação teóricas e práticas para o desenvolvimento de soluções inovadoras nas plataformas da Apple, feitas em um laboratório desenvolvido especialmente para o programa, no Centro de Informática (CIn) da UFPE.

Todas as informações para a inscrição estão disponíveis no edital. Segundo a UFPE, o acompanhamento do processo de seleção deve ser feito no site da Apple Developer Academy – UFPE.

O período previsto para o programa é de 29 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. As inscrições começam no dia 31 de julho, são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio do site da Apple Developer Academy até as 23h59h do dia 21 de agosto de 2023.

Veja também

Fala do presidente Política de preços da Petrobras é boa para o país, diz Prates