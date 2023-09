A- A+

Apple lança iPhone 15 com USB-C, câmeras mais potentes e ilha dinâmica para a versão tradicional Gigante de Cupertino anunciou novos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

O iPhone 15 com USB-C estará entre nós. A Apple anunciou a novidade nesta terça-feira (12), durante seu evento oficial que acontece em Cupertino, na Califórnia (EUA). Chegam ao mercado global novas versões do celular, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, todos adaptados com a nova entrada para o carregador. Além disso, os aparelhos receberam melhorias de tela, recursos e câmera.

iPhone 15 e o novo cabo

Uma das mudanças mais esperadas pelo público era a mudança da entrada Lightning - padrão dos celulares da Apple até agora - para a USB-C, mais comum em dispositivos Android. Essa transformação acontece após a União Europeia aprovar uma regulamentação que obriga as fabricantes de celular a padronizar os seus carregadores. Com a nova entrada, as taxas de carregamento dos celulares podem ser maiores do que as atuais, possibilitando um carregamento mais rápido do aparelho. Outros produtos como AirPods, MacBooks e todos os outros dispositivos de seu ecossistema vêm também a entrada para USB-C.

Escreva a legenda aqui

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Muitos rumores apontavam a chegada da Ilha Dinâmica (Dynamic Island) para os modelos mais básicos do iPhone, e os consumidores ficarão felizes em saber que ele chegou. Tomando lugar do notch padrão e estático, o recurso permite a visualização animada de informações fornecidas por aplicativos em uso, que podem ser customizados para aparecer na telinha. Lançada no ano passado, a ferramenta estava presente apenas nos modelos de iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e a chegada dele nas versões de iPhone 15 e iPhone 15 Plus deixa o celular "básico" da Apple ainda mais completo para uso. Os aparelhos chegam com telas de 6.1 polegadas e 6.7 polegadas para o iPhone 15 e iPhone 15 Plus, respectivamente.

Câmeras e tudo mais

A Apple surpreendeu e não só pela chegada do novo Zoom. A empresa anunciou que os novos iPhone 15 e iPhone 15 Plus ganham - pela primeira vez em um modelo tradicional - um conjunto duplo de lentes com a principal de 48 MP, algo visto apenas nas versões mais robustas, iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro Max, lançados no ano passado.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

As mudanças mais significativas que ocorrerão no iPhone 15 Pro e Pro Max são uma estrutura de titânio e uma atualização no zoom óptico, que passa a alcançar até 5x (na versão mais potente do aparelho). OS celulares também serão equipados com um novo processador, A17, com três nanômetros, feito para aumentar a capacidade de processamento dos aparelhos, além de melhorar a eficiência energética dos dispositivos. Os chips do ano passado, A16, ficam com os modelos tradicionais.

Por fim, recebem a carcaça de titânio, que deixará o celular mais leve e mais resistente do que as versões anteriores. Os celulares topo de linha receberam o botão de ação que permite comandos de câmera e na ilha dinâmica, além de ser customizado pelo usuário para tornar a experiência mais dinâmica.

Preço e disponibilidade

Os novos iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro, já estão disponíveis no mercado brasileiro. Já iPhone 15 Pro Max deve chegar apenas no final de setembro. Confira os preços abaixo:

iPhone 15 - a partir de R$ 7.299

iPhone 15 Plus - a partir de R$ 8.299

iPhone 15 Pro - a partir de R$ 9.299

iPhone 15 Pro Max - a partir de R$ 10.999

Veja também

Sabores Rede Madero lança menu executivo por R$ 63; confira opções do cardápio