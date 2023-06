A- A+

Apple, Tesla e Amazon são eleitas as empresas mais inovadoras do mundo, aponta ranking Google e Microsoft ficaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente

Apple, Testa e Amazon foram consideradas as empresas mais inovadoras do mundo, segundo o relatório Most Innovative Companies 2023 (em inglês) feito pelo Boston Consulting Group (BCG).

A gigante de Cupertino ocupa o primeiro lugar da lista, seguida de Tesla, que subiu três posições para o segundo lugar, e da Amazon, que está em terceiro. Apesar de ter ficado fora do pódio, o Google também ingressou na lista, em quarto lugar, seguido pela Microsoft.

O ranking anual da consultoria também apontou que 79% das empresas globais classificaram a inovação entre os três pontos mais importantes do negócio, e 66% delas planejam aumentar os investimentos na área. O número cresceu um pouco quando comparado ao registrado em 2022 (75%) e está perto de seu pico mais alto, registrado em 2019 (82%), em análise feita antes da pandemia de Covid-19.

Além de empresas de tecnologia, há também montadoras, empresas do setor alimentício, companhias internacionais de energia, entre outras, na lista. Segundo o relatório, para ser considerada bem-sucedida, a empresa precisa priorizar a inovação, apostar no investimento e no talento, além de estar pronta para transformar toda essa dedicação em resultados. Essas foram características semelhantes identificadas nos líderes do ranking de 2023.

Conheça abaixo as 50 empresas mais inovadoras do mundo

Apple Tesla Amazon Alphabet Microsoft Moderna Samsung Huawei BYD Company Siemens Pfizer J&J SpaceX Nvidia ExxonMobil Meta Nike IBM 3M Tata Group Rocha Oracle BioNTech Shell Schneider Electric P&G Nestlé General Electric Xiaomi Honeywell Sony Sinopec Hitachi McDonald's Merck ByteDance Bosch Dell Glencore Stripe Saudi Aramco Coca-Cola Mercedes Benz Group Alibaba Walmart PetroChina NTT Lenovo BMW Unilever

Veja também

Macron receberá cacique Raoni em Paris