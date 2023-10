Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2 começam a ser vendidos no Brasil. Veja preços

A- A+

A Apple deu início nesta segunda-feira (2) à venda de sua nova linha de relógios inteligentes. Os modelos de Apple Watch Series 9 e Ultra 2 chegam primeiro ao site da gigante, mas devem começar a ser encontrados nas lojas a partir desta quarta-feira (4).



Os gadgets chegam logo após o início das vendas do iPhone 15 no Brasil, que já teve alguns modelos esgotados mesmo antes de iniciarem as entregas.

Ao todo, são três novos relógios comercializados pela gigante de Cupertino em solo brasileiro. O Apple Watch 9 está disponível nos tamanhos de 41 mm e de 45 mm, nas cores rosa, vermelho, preto, estelar e prata. No site da gigante, os smartwatches podem ser encontrados partir de R$ 4.999 e R$ 5.399, respectivamente.

Para quem curte atividades mais radicais, a pedida pode ser o Apple Watch Ultra 2, disponível em 49 mm. O relógio, feito para suportar situações extremas, aparece em versões nas cores azul, índigo e oliva e custa a partir de R$ 9.699. Todos as três opções do novo smartwatch contam com o novo sistema operacional watchOS 10.

O Apple Watch 9 é o primeiro da linha a ser considerado carbono zero. Ele recebeu um novo processador e um sensor de toque duplo, bastante similar à tecnologia utilizada pelo seu headset, Apple Vision Pro, para facilitar o uso do relógio. O novo chip, S9 SiP, promete duas vezes mais velocidade de processamento que a geração anterior. A Apple também inseriu novos dados de saúde, monitoramento de saúde mental e trouxe um novo mostrador do Snoopy, para a alegria dos fãs do cachorrinho.

