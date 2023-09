A- A+

Apple Watch: relógio inteligente ganha toque duplo similar ao usado no Apple Vision Com apenas um gesto de pinça usuário poderá controlar funções do relógio inteligente

Nesta terça-feira (12), a Apple anunciou novidades para o seu catálogo de dispositivos e o Apple Watch 9 foi um dos produtos que recebeu uma nova versão. Anunciados diretamente de Cupertino, na Califórnia (EUA), o relógio inteligente é o primeiro da linha a ser considerado carbono zero e recebeu um novo processador e um sensor de toque duplo, bastante similar a tecnologia utilizada pelo seu headset, Apple Vision Pro, que ficará disponível em outubro.

Relógio da Apple ganha novo recurso de pinça. Foto: Apple/Reprodução

Apple Watch 9 e\\

A Apple anunciou o novo chip S9 que ficará na versão tradicional relógio e deverá dar mais autonomia para o dispositivo, mantendo-o mais tempos longe do carregador. Outro ponto interessante é a promessa de melhorias na Siri, que terá acesso aos seus dados de saúde e poderá responder perguntas sobre noite de sono ou batimentos.

Porém, sem dúvidas, a novidade mais interessante é a adição do toque duplo para realizar algumas ações. Sem tocar no relógio, com apenas um gesto de pinça (com o indicador e o polegar), o usuário poderá desligar ligações, parar alarmes e controlar o timer do relógio.

