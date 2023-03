Apresentadora de telejornal feita por Inteligência Artificial é apresentada na China; veja vídeo

A- A+

Um telejornal chinês apresentou ao mundo a primeira âncora de televisão feita com o uso de Inteligência Artificial (IA). Ren Xiaorong começou a apresentar o jornal estatal People's Daily, acessada por aplicativo (ou link aberto no celular) e fica disponível 24 horas por dia, lendo as principais manchetes da China.

A novidade tem causado desconfiança nos chineses que, segundo o site What’s on Weibo, ainda não estão convencidos sobre o propósito de ter apresentadores de TV e âncoras de notícias virtuais. Isso se dá porque até mesmo as habilidades do avatar ainda são limitadas. Mesmo com visual “humanoide”, a âncora segue um roteiro pré-estabelecido e alinhado aos ideais do Partido Comunista Chinês.

Esta não é a primeira vez que a China tenta mostrar seus avanços em IA. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim, o governo chinês usou um anfitrião virtual e o primeiro apresentador de linguagem de sinais de IA do país.

Meet Ren Xiaorong, the latest AI news anchor at state media outlet People's Daily. Read more about this virtual presenter here: https://t.co/EMepqzgBvS pic.twitter.com/IMxyr17vG0 — Manya Koetse (@manyapan) March 12, 2023

