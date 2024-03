A- A+

Ascensão do Ronin: novos detalhes do game são apresentados pela Sony Jogo será lançado oficialmente no dia 22 de março; vinheta da história já está disponível

Previsto para ser lançado exclusivamente para PlayStation 5, no dia 22 de março, o novo jogo de ação focado em combate da Team Ninja, Ascensão do Ronin, teve alguns detalhes revelados pela Sony Interactive Entertainment nesta terça-feira (12).

Inovando ao combinar a possibilidade de combate corpo a corpo e com armas de fogo, o Ascensão do Ronin enfatiza os duelos e combates. Para dar esse destaque, a produção liberou para o jogador a possibilidade de usar golpes que drenam a resistência dos inimigos. A alternativa aumenta a jogabilidade do game e auxilia na derrota dos oponentes.

Com uma história que se passa no final do século 19, o game será jogado em um novo mundo aberto que terá como peça central a cidade portuária de Yokohama, que está presa entre mundos.

Para explorar o local, o jogador poderá utilizar ferramentas para escalar edifícios ou até mesmo um planador para voar entre os telhados.

Jogador poderá usar planador para sobrevoar as cidades | Foto: Sony/Divulgação

Além disso, um gancho de grappling disponível no game também pode ser usado para o lançamento de barris explosivos ou para o deslocamento de arqueiros durante os combates.

Nesta terça-feira (12), a Sony também apresentou a vinheta da história do jogo. Dividido em capítulos, o vídeo apresenta os personagens da história e demonstra como as batalhas acontecerão.

O jogo já está disponível para pré-venda na PlayStation Store. A edição padrão, composta apenas pelo jogo base, pode ser adquirida por R$ 349,90. Já a edição digital deluxe, que inclui o jogo base e itens extras como conjuntos de armaduras, roupas e armas, além de um livro de arte e a trilha sonora digital, pode ser comprada por R$ 399,50.

Confira a vinheta:

