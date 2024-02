A- A+

Ascensão do Ronin: Team Ninja apresenta detalhes do jogo; lançamento acontecerá em março Incluindo diversos estilos de combate, o game já está disponível na pré-venda

Desenvolvido pela Team Ninja, o novo game Ascensão do Ronin deverá reunir diferentes estilos de jogos que combinam combate corpo a corpo com armas de fogo. O jogo, que será lançado para PlayStation 5 no dia 22 de março, já está disponível para pré-venda.

O enredo irá inserir os jogadores em uma história que se passa nos últimos dias de Bakumatsu. Com um sistema de combate acessível, o game permitirá um domínio das habilidades marciais e a escolha entre os estilos de luta.

Entre as ações disponíveis, um dos destaques é a possibilidade de que os jogadores combinem o uso de armas corpo a corpo com armas de longa distância.

Cada arma terá recursos próprios e ações de ataque. Além disso, na medida em que joga com o personagem escolhido, o jogador pode adquirir novos estilos de combate.

Eles serão divididos em três tipos: “Ten”, “Chi” ou “Jin” - céu, terra ou humano, respectivamente -, que deverão ser usados para reduzir o poder do ataque dos inimigos.

Quem desejar garantir o novo jogo poderá adquirir ele na pré-venda. A opção já está disponível na PlayStation Store, que pode ser acessada neste link. O Ascensão do Ronin pode ser adquirido por R$ 349,90.



Veja também

Haiti Haiti paga dívida de US$ 500 milhões à Venezuela por fornecimento de petróleo