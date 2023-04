Asus anuncia ROG Phone 7; celular gamer deve chegar ao Brasil no segundo semestre

A- A+

A linha de celulares gamer da Asus ganhou mais uma novidade com a chegada do ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate. Em evento transmitido em Taiwan, na última quinta-feira (13), a empresa revelou detalhes dos smartphones, que tem entre os destaques a presença do processador Snapdragon 8 Gen 2, tela com taxa de atualização de 164 Hz, além de melhorias no consumo de energia que devem ajudar na hora da jogatina.

Ambos os aparelhos trazem praticamente as mesmas configurações, com a diferença que o ROG Phone 7 Ultimate possui uma tela ROG Vision, uma tela colorida na parte traseira do telefone que pode mostrar animações acionadas pelo sistema ou feitas pelos próprios usuários, além de mostrar o status de carregamento, chamadas recebidas, ativação do Modo X e muito mais.

Asus lança celulares gamer ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate. Foto: Asus/ Divulgação

Ficha Técnica

Os celulares da série ROG 7, da Asus, apresentam uma grande tela AMOLED, com 6,78 polegadas, taxa de atualização de 164 Hz - que garante uma resposta de toque acima da média dos telefones do mercado e que suporta toque com luvas. Os robustos aparelhos trazem um jogo triplo de câmeras na parte traseira, com a principal de 50 MP e a frontal com 32 MP, garantindo boas imagens.

Na parte de dentro, os dois smartphones são equipados com o mais recente processador da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, além de contar com uma impressionante memória RAM de 16 GB, necessária para dar suporte a games mais pesados. Quanto ao armazenamento, podem contar com até 512 GB de espaço.

Recursos para gamers

Por serem smartphones com foco no público que costuma usar o aparelho para jogos, os celulares trazem recursos próprios da marca, feitos justamente para atrair essa parcela de público. Tanto que, entre os diferenciais do aparelho, está uma câmara de vapor de ciclo rápido, que aumenta a eficiência de dissipação de calor em até 168%, em comparação com a geração anterior, para manter a temperatura do telefone baixa, suportando horas de jogo.

A linha de smartphones ainda traz um sistema de som de canais 2.1, quando conectada com o AeroActive Cooler 7 — que abriga um poderoso subwoofer, garantindo uma experiência imersiva de áudio. O ROG Phone 7 também entrega suporte a ray tracing em tempo real, tecnologia de Inteligência Artificial, para efeitos dentro dos jogos, customização dos botões táteis AirTrigger - que deixam o smartphone com ares de console portátil - e configurações continuamente personalizáveis, entre outros recursos.

Preço e disponibilidade

O ROG Phone 7 acompanha o AeroActive na caixa, e a fabricante promete que o telefone receberá duas novas versões de sistema Android, ou seja, até a geração 15, além de quatro anos de pacotes de segurança. As vendas começam na Ásia e Europa, com os preços sugeridos de 999 euros e 1.399 euros (a versão Ultimate), aproximadamente R$ 5.420 e R$ 7.590 em conversão direta, respectivamente. O preço para o mercado brasileiro não foi divulgado e a previsão é que ambos os celulares gamer desembarquem por aqui no segundo semestre.

Veja também

Justiça Como será o julgamento e quem são os juízes do TSE que vão julgar Bolsonaro