ASUS lança Zenfone 10 no Brasil; confira detalhes do novo modelo Aparelho conta com três câmeras e está disponível em quatro cores

Equipado com o Snapdragon 8 Gen 2, o novo ASUS Zenfone 10 foi lançado pela empresa no Brasil nesta terça-feira (31). Com um design compacto, o modelo estará disponível no País nas cores aurora green, starry blue, eclipse red e midnight black.

O smartphone contará com o Android 13 e terá 5,9 polegadas, pesando apenas 172 gramas.

O Zenfone 10 terá três câmeras. A principal, com 50 MP, contará com um estabilizador Gimbal Híbrido de 6 Eixos 2.0, que possibilita a gravação de vídeos sem trepidação.

Já a segunda câmera ultrawide terá 13 MP. Na câmera frontal, o Zenfone 10 terá 32 MP e uma tecnologia RGBW, que permite uma melhor definição no modo noturno.

Celular está disponível em quatro cores | Foto: ASUS/Divulgação

Outro diferencial do celular é a presença do Edge Tool 2.0, que permite o acesso ao painel de controle usando apenas o polegar. O smartphone chega ao Brasil com uma memória de 16 GB de RAM e armazenamento de até 512 GB, com taxa de atualização de 144 Hz7.

Já a bateria terá capacidade de 4.300 mAh8 e componentes com baixo consumo de energia, garantindo uma maior duração da carga. O celular também será equipado com um carregamento sem fio de 15 watts9, padrão Qi. Com alta compatibilidade com os acessórios disponíveis no mercado, a tecnologia possibilita a recarga de bateria com qualquer fonte de carregamento por indução.

Para garantir a durabilidade do aparelho, o Zenfone 10 conta com a certificação IP6812, que garante resistência a água. O smartphone já está disponível para venda e pode ser encontrado por R$ 5.399,10 no site da ASUS.

Confira o vídeo de lançamento do Zenfone 10:

