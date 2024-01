A- A+

Avatar: Frontiers of Pandora é escolhido como o jogo com melhores gráficos de 2023 Lista inclui outros lançamentos de sucesso, como Resident Evil 4 e Alan Wake 2

Lançado no dia 7 de dezembro do ano passado, o jogo Avatar: Frontiers of Pandora foi eleito como o game com melhores gráficos de 2023. O ranking elaborado pelo Digital Foundry, canal especializado na análise de elementos técnicos dos jogos, é completado com outros jogos que obtiveram sucesso durante o ano, entre eles, Resident Evil 4 e Alan Wake 2.

Desenvolvido pela Ubisoft, o Avatar: Frontiers of Pandora é jogado em primeira pessoa, o que permite uma maior inserção dentro do cenário virtual. O game, que é ambientado no mundo aberto da Fronteira Ocidental de Pandora, é rico em detalhes visuais.

Nele, o jogador enfrenta o desafio de retornar até a terra natal após passar quinze anos raptado por uma corporação militarista humana. Em sua volta, é preciso passar por um processo de readaptação e exploração do universo alienígena.

Veja mais detalhes sobre o novo game de Avatar:

O jogo custa R$ 329,90 e já está disponível para PS5, Xbox Series X|S, PC e Amazon Luna.

O top 3 de melhores gráficos é completado por Alan Wake 2 e Cyberpunk 2077.



O primeiro game, lançamento da Epic Games em parceria Remedy Entertainment, é um título de terror que traz a história do escritor Alan Wake e da agente do FBI Saga Anderson. Conectados em diferentes realidades, os personagens precisam sobreviver aos desafios que aparecem durante o desenvolvimento da trama.



Já o Cyberpunk 2077 é um RPG de ação e aventura em mundo aberto que tem como cenário principal a megalópole de Night City. Apesar de ter sido lançado em 2020, o game recebeu importantes atualizações gráficas no último ano, o que o levou ao terceiro lugar na premiação.

Confira o ranking dos jogos com melhores gráficos lançados em 2023:

Avatar: Frontiers of Pandora

Alan Wake 2

Cyberpunk 2077

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

Hi-Fi Rush

Resident Evil 4

Robocop: Rogue City

Final Fantasy XVI

Star Wars Jedi: Survivor

Veja também

Donald Trump Governos estrangeiros gastaram milhões em empresas de Trump, aponta relatório