Avell lança novos notebooks nas linhas Storm e ION; executivo fala sobre planos da empresa

A Avell aproveita o mês de julho para renovar a sua linha de notebooks de alta performance. Com foco dividido em gamers e trabalhadores que precisam de máquinas mais robustas para o dia a dia, a empresa lançou nos últimos dias os modelos Storm GO e Storm X, ambos equipados com novas placas GeForce RTX Série 40 da NVIDIA, além de novos dispositivos das linhas HYB New e ION, que também trazem placas de vídeo da marca estadunidense.

Emerson Salomão, CEO da Avell, conversou com o blog de Tecnologia e Games e falou um pouco sobre o que os consumidores podem esperar do futuro das linhas.

"Os notebooks de alto desempenho da Avell começaram a ser produzidos por demanda do público gamer, e, desde então, acompanhamos o crescimento desse mercado. Apesar de também estarmos focados no lançamento de equipamentos para os profissionais, desde 2020 contamos em nosso portfólio com uma linha exclusiva para o público gamer, a linha Avell Storm", relembra Salomão.

Lançando no mercado os novos Storm GO e Storm X, o executivo brasileiro viu uma oportunidade de atualizar a linha graças ao aumento da popularidade dos eSports. "Nos últimos anos, houve um aumento significativo na popularidade dos jogos de PC e no mercado de jogos eletrônicos em geral. Como resultado, o interesse por hardwares de alto desempenho, incluindo notebooks gamers, também cresceu. Os jogadores estão buscando máquinas robustas que possam lidar com os requisitos gráficos e de processamento dos títulos mais recente", explica.

Notebooks Storm GO e Storm X Storm GO da Avell foi lançado em julho. Foto: Avell/Divulgação

Anunciados para o mercado na última sexta-feira (14), os notebooks da linha Storm são focados no público que deseja uma máquina robusta para rodar jogos pesados. A prova disso é a ficha técnica dos aparelhos, em que o Storm GO conta com as placas GeForce RTX 4060 e 4070, além de processadores Intel Core i7-13700HX de 13ª geração. Já o Storm X traz uma configuração ainda mais robusta, equipado com as placas GeForce RTX 4080 e 4090, além dos processadores Intel Core i7-13700HX e Intel Core i9-13900HX de 13ª geração, respectivamente.

A tela do Storm GO tem 16 polegadas, com qualidade WQXGA (2560x1600) e uma frequência de 240hz, o que possibilita imagens mais fluidas e sem arrastos, mesmo em cenas rápidas de movimento. A estrutura do notebook também foi feita para ser mais resistente. A tampa superior é toda feita em alumínio, enquanto o gabinete inferior e superior, segundo a fabricante, são em polietileno de alta densidade.

A bateria, no entanto, pode dar um pouco de trabalho, uma vez que - segundo a Avell - dura apenas de 2 a 3 horas de trabalho moderado e com brilho da tela no médio. Quando equipado com a GeForce RTX 4060, o notebook traz o preço sugerido de R$ 11,999.89. Já com a GeForce RTX 4070, sai por R$ 14,999.89.

O Storm X chega com tela de FHD WQXGA de 17” em uma frequência de 240hz. Ele também vem com teclado mecânico Cherry MX retroiluminado em RGB. Ambos são compatíveis com o Avell ICE MOD de 2ª geração, o primeiro liquid cooling portátil para notebook, um equipamento que ajuda a esfriar a máquina e diminui o nível de ruído enquanto maximiza a performance do equipamento.

A bateria segue o mesmo padrão do Storm GO. quando equipado com a GeForce RTX 4080, o notebook vem com preço sugerido de R$ 25,999.89. Já com a GeForce RTX 4090, custa R$ 31,999.89.

ION

Avell lança novos notebooks no mercado. Foto: Avell/Divulgação

Para os notebooks da linha ION, a Avell anunciou três novos produtos, os modelos A52, A70 e A72. O primeiro chega com placa de vídeo GeForce RTX 4050 e o processador Intel Core i7 Série H. A tela Full HD de 15,6 polegadas tem uma taxa de atualização de 144 Hz - o que deixa a navegação mais fluida. Já os notebooks ION A70 e A72, por sua vez, chegarão ao mercado com as placas NVIDIA GeForce RTX 4060 e GeForce RTX 4070, respectivamente. Notebook pode vir equipado com processadores Intel Core i5 ou i7. Foto: Avell/Divulgação

Por fim, o A52 HYB New. Disponível nos modelos com processadores Intel Core i5 e i7, o notebook possui tela de 15,6 polegadas, Full HD WVA (1920x1080p) também com taxa de atualização de144 Hz. Com foco no público que precisa de máquinas potentes para rodar programas mais pesados, o A52 HYB New ainda tem um trunfo de ter um bom desempenho em jogos que requerem maior poder de processamento - principalmente, na configuração de reúne o i7 e a placa da NVIDIA GeForce RTX 3050. Disponível a partir de R$ 5.499.89.

Preços sugeridos:

ION A52 - R$ 6,899.90

ION A70 e ION A72 - entre R$ 9,659.90 e R$ 12,879.90

A52 HYB New - a partir de R$ 5.499.89.

