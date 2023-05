Band 8: Huawei anuncia nova pulseira inteligente que quer ficar mais próxima dos smartwatches

A- A+

A Huawei anunciou, na quarta-feira (8), dois novos dispositivos que devem complementar sua linha de periféricos: a pulseira inteligente Band 8 e os fones de ouvido Bluetooth Freebuds 5.

Com uma estrutura mais leve que sua antecessora, a smartband tem um visual mais fino, além de contar com novidades no monitoramento de saúde, cem modos de exercícios, bateria duradoura e assistente com Inteligência Artificial.

São tantos novos recursos prometidos pela fabricante que deixam a pulseira inteligente da chinesa quase como uma prima bem próxima dos smartwatches. A Huawei Band 8 traz tela AMOLED de vidro curvo 2.5D ,que, segundo a fabricante, se alinha melhor ao punho.

O sistema HarmonyOS 2, próprio da Huawei, também está presente e a companhia garante que ele consegue tornar o uso ainda mais fluido e intuitivo para o usuário.

Nas opções de saúde, o sistema TruSeen da pulseira rastreia automaticamente o nível da saturação do oxigênio do sangue (SpO2) e a frequência cardíaca, além de registrar os ciclos menstruais - se assemelhando muito a um smartwatch. Além disso, ela também possui um rastreador de sono.

Outro ponto de destaque é a bateria de longa duração, que garante até duas semanas de uso com apenas uma carga, dependendo dos recursos ativados e hábitos do usuário. Além disso, a pulseira pode ser completamente carregada em apenas 45 minutos.

A smartband está disponível nas cores preta, verde, rosa e laranja, além de oferecer milhares de mostradores, incluindo função que cria opções de watch faces por meio de IA, com base em foto selecionada pelo usuário. Vendida apenas na Amazon, ela chega com o preço inicial de R$ 399, mas já pode ser encontrada por R$ 209.

FreeBuds 5 e a aposta no design

Foto: Huawei/Divulgação

Além da smartband, a Huawei também aproveitou para anunciar os novos FreeBuds 5. Na primeira olhada, é possível ver que o design do produto foi uma grande aposta da marca, com um fone alongado, com a haste em formato de gota.

Essa nova versão do FreeBuds é equipada com 3 microfones de encaixe aberto, equalizador com adaptação ao ouvido do usuário e ANC (cancelamento de ruído) dinâmico.

A Huawei afirma que a bateria do produto pode durar até 30 horas com a caixa de carregamento. Por enquanto, os fones de ouvido sem fio ainda não têm data de estreia no mercado brasileiro, mas a expectativa é que eles cheguem no próximo mês.

Veja também

Dinheiro Brasileiros já retiraram R$ 57 bilhões da poupança este ano