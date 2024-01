A- A+

Bandle Tale: A League of Legends Story é disponibilizado para pré-venda; confira os detalhes do game O RPG de criação será lançado oficialmente no dia 21 de fevereiro

Desenvolvido pela Riot Games em parceria com a Lazy Bear Games, o RPG de criação Bandle Tale: A League of Legends Story foi disponibilizado pela Riot Forge para pré-venda. Ambientado no mundo mágico de Bandópolis, o game é um spin-off de LoL.

Com previsão de lançamento para o dia 21 de fevereiro, o jogo estará disponível para Nintendo Switch e PC nas versões base, deluxe e de colecionador.

No game, o jogador assume a identidade de um yordle de Novelândia. Após concluir seu treinamento, o personagem poderá explorar o cenário de Bandópolis, passando por cinco diferentes ilhas.

Na jornada, será possível formar alianças com os campeões do League of Legends que estarão presentes no game, com destaque para Corki, Lulu, Rumble, Teemo, Tristana, Veigar e Yuumi.

Sete campeões de LoL estarão disponíveis no game | Foto: Riot Games/Divulgação

O jogo base está disponível em todas as plataformas por R$ 124,99. Quem realizar a compra na pré-venda ganhará alguns bônus exclusivos que variam desde vestimentas até receitas dos Yordles. Já a edição deluxe, que inclui o jogo base e um pacote de DLCs, com skins, efeitos e um menu secreto, está disponível por R$ 149,99.

A edição de colecionador pode ser adquirida exclusivamente pelo site merch.riotgames.com por US$ 149,99, cerca de R$ 739,68, fora o frete. A versão inclui estatuetas dos Yordles, diorama, adesivos, broches de madeira, um caderno, livro de arte, uma caixa de CE especial e o conteúdo digital da edição deluxe.

Confira o trailer do game:

