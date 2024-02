Batizada de Gemini 1.5, nova versão de IA do Google será capaz de realizar grandes processamentos

A- A+

Lançada nesta quinta-feira (15), a versão 1.5 do Gemini, ferramenta de IA do Google, trará importantes novidades para o usuário. Após receber importantes atualizações no último ano, a inteligência artificial agora passará a contar com melhorias de rendimento e compreensão de contexto.

A nova versão, que já está disponível para testes no AI Studio e Vertex AI, consegue processar uma hora de vídeo, 11 horas de áudio, bases de código com mais de 30 mil linhas de código ou mais de 700 mil palavras em apenas um comando.

Isso significa que a ferramenta poderá analisar e comparar detalhes de contratos, estudos, pesquisas ou até mesmo uma série de livros. Com relação aos vídeos, ela será capaz de encontrar detalhes específicos de filmagens e analisar horas de vídeo.

Outra função disponível é a apresentação de resumos detalhados de videoconferências, oferecendo respostas precisas. Com relação ao chatbot do Google, ele também ganhou uma importante atualização.

Agora, a ferramenta conseguirá manter longas conversas sem esquecer de detalhes informados pelo usuário. Segundo o Google, o objetivo é oferecer ao usuário uma experiência hiperpersonalizada da inteligência artificial.

Para expandir o uso da ferramenta, o Google também anunciou uma ampliação do modelo do Gemini 1.0 Pro para todos os clientes do Google Cloud através da plataforma Vertex AI. Além dele, o Gemini 1.0 Ultra também será disponibilizado.

Veja também

Clima Crise climática e desigualdade social marcam debate de Fórum Social