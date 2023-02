Bebê conforto e presunto com rapadura; Uber divulga itens inusitados esquecidos durante o Carnaval

A- A+

A Uber divulgou quais os itens mais esquecidos pelos passageiros em tempos de Carnaval. Entre os objetos mais comuns estão celulares, bolsas, carteiras, chaves, entre outros. Porém, quando se trata do período que celebra a folia de Momo, apetrechos inusitados também acabam sendo deixados para trás. No último Carnaval - anterior ao hiato causado pela pandemia de Covid-19 - a Uber registrou o esquecimento de alianças, gravata de papelão e até uma carta com pedido de casamento.

Segundo a plataforma, o período carnavalesco brasileiro sempre foi a época em que há o maior número de itens esquecidos durante as viagens. Isso acontece porque, no calor da ida ou da volta dos blocos, há quem não consiga lembrar de todos os pertences pessoais e de apetrechos utilizados durante as comemorações.

Veja a lista com itens tradicionais mais esquecidos

Celular

Bolsa

Carteira

Chave

Roupas

Óculos

Fone de ouvido

Livros

Relógio e acessórios de beleza

Identidade

Lista dos itens mais inusitados

Carta com pedido de casamento

Aliança

Carne e espeto para churrasco

Gravata de papelão

Presunto com rapadura

Convite de formatura

Porquinha rosa que ronca

Uniforme de trabalho

Bengala

Bebê conforto

Como recuperar um objeto esquecido

Para encontrar um item esquecido em uma viagem, o aplicativo da Uber permite entrar em contato diretamente com o motorista por telefone, usando a plataforma, assim que perceber que esqueceu o objeto.

Se estiver com o celular, abra o aplicativo da Uber > clique em "Suas Viagens" > selecione a viagem desejada > Toque em "Itens perdidos" > "Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido" > Deslize para baixo, digite o número de telefone que você gostaria de ser contatado e clique em enviar.

Caso o item perdido seja o celular, é preciso acessar o seu perfil pelo site da Uber. Ao fazer o login, vá em "Problemas com uma viagem específica e reembolsos", clique em "Itens Perdidos", depois em "Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido" e digite o número de telefone de outra pessoa para a Uber poder entrar em contato conectando o usuário ao motorista parceiro que fez a viagem.

Por fim, se o contato com o motorista não for possível, o usuário tem a opção de falar diretamente com a Uber, que tentará entrar em contato com o motorista. Para isso, ele deve repetir os procedimentos acima até entrar no menu "Itens Perdidos" e depois clicar em "Entrar em contato com a Uber sobre um item perdido".

