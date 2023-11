A- A+

Biden entra no Threads, rede concorrente do X, de Elon Musk A Casa Branca acusou Musk de ter "promovido abjetamente o ódio antissemita e racista" no X

O presidente estadunidense, Joe Biden, abriu uma conta oficial, nesta segunda-feira (20), na rede social Threads, concorrente da plataforma X (antigo Twitter), de Elon Musk, com quem a Casa Branca mantém uma relação conturbada.

Biden, sua esposa, Jill Biden; a vice-presidente, Kamala Harris; e o marido dela, Doug Emhoff, assim como a Casa Branca, agora estão na rede social de Mark Zuckerberg (Meta/Facebook).

"Hoje, você vai me encontrar em uma nova plataforma, mas minha mensagem não mudou", escreveu o presidente em sua primeira postagem. "Não vejo um futuro obscuro, sombrio e dividido para os Estados Unidos. Vejo uns Estados Unidos prestes a decolar", prosseguiu o democrata, que completa 81 anos nesta segunda-feira (20).

Biden, candidato a um segundo mandato, acena com otimismo diante de seu grande adversário, o republicano Donald Trump, que fala de um "declínio" dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, em um comunicado especialmente agressivo, a Casa Branca acusou Musk de ter "promovido abjetamente o ódio antissemita e racista" em uma de suas postagens no X.

O próprio Biden disse há pouco mais de um ano que "valeria a pena" examinar as relações do bilionário com governos estrangeiros.

Musk e Mark Zuckerberg não são alheios às disputas nas redes sociais. O primeiro chegou a propor enfrentar o segundo em uma luta pública.

Este plano, proposto há vários meses, nunca chegou a se materializar.

A inimizade entre os dois parece ter se intensificado no começo de julho com o lançamento do Threads, concorrente direto do X.

