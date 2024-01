A- A+

Câmera escondida: confira dicas para detectar o equipamento no ambiente Aplicativos de scanner ou busca simples com lanterna são opções disponíveis

Recentemente, um caso de possível espionagem em um quarto de resort chamou a atenção dos pernambucanos. Alegando ter encontrado uma câmera escondida nas acomodações, um casal de turistas prestou queixa na Polícia Civil de Pernambuco.

O equipamento, que estaria direcionado para a cama e escondido atrás de uma tomada, foi localizado com a ajuda de uma lanterna. A situação viola o direito à privacidade e pode trazer sérios riscos para os hóspedes.

Para se proteger, é possível tomar atitudes simples, eficazes em detectar a presença do equipamento no ambiente. Uma delas s é realizar o download de aplicativos que são capazes de encontrar as câmeras.

Atualmente, diversas ferramentas estão disponíveis tanto para smartphones Android quanto iOS. Uma delas é o Glint Finder, que utiliza o flash da câmera para localizar reflexos da lente de câmeras ocultas. Na versão para iOS, o aplicativo também é capaz de analisar a rede Wi-Fi para encontrar dispositivos conectados.

Outra opção é o Hidden Camera Detector, que além de usar a câmera e o Wi-Fi para buscar o equipamento, também analisa a atividade magnética na proximidade do celular.

Uma terceira sugestão é o aplicativo Fing. Por meio dele, o usuário consegue realizar uma varredura de rede para identificar todos os dispositivos conectados ao Wi-Fi. Como as câmeras necessitam estar conectadas para transmitir a gravação, o aplicativo também é eficiente na detecção de equipamentos escondidos.

Além dos aplicativos, o cidadão também pode realizar uma busca manual. Segundo a especialista em segurança digital e CEO da Bidweb, Flávia Brito, o processo pode ser feito de forma simples.

“Uma opção é apagar todas as luzes e deixar o ambiente totalmente escuro. Depois, pegar a lanterna do celular e ir passando nas brechas, nos quadros, em objetos e lugares que podem ser mais suspeitos e procurar uma luz de LED piscando”, afirmou Flávia.

