Campanha estimula o combate ao assédio nos jogos online 

Vivenciando uma transformação com a chegada de mais jogadoras, o segmento de jogos online passou a enfrentar nos últimos anos o desafio de proporcionar um ambiente seguro para as mulheres. Buscando incentivar a inclusão e a equidade de gêneros nesse cenário, a campanha "Não mexe com as princesas" foi lançada pela Vivo.

De acordo com a empresa, a proposta surge como uma resposta ao problema de assédio na comunidade que tem resultado no afastamento das jogadoras das plataformas online.

“Acreditamos que novos tempos pedem novas discussões e, quando vemos o dado alarmante de que 77% das mulheres gamers já sofreram algum tipo de abuso enquanto jogavam, entendemos que é preciso usar nossa força enquanto marca de tecnologia para ajudar a mudar essa realidade”, afirmou Marina Daineze, diretora de Marca da Vivo.

Para auxiliar na questão, a Vivo desenvolveu filtros que permitem que as gamers transformem sua aparência em avatares de princesas durante as partidas e transmissões ao vivo, ajudando a proteger a identidade e privacidade das jogadoras.

Filtros foram criados para proteger as jogadoras | Foto: Vivo/Reprodução

Atualmente, algumas delas já utilizam filtros ou modificadores de voz como forma de evitar o preconceito de gênero dentro da comunidade. A ação acontecerá dentro do Roblox e Fortnite em conjunto com uma campanha ativa de conscientização.

"Com este movimento, não só queremos destacar a injustiça do assédio online, mas também equipar as mulheres gamers com as ferramentas necessárias para se protegerem e se expressarem livremente", afirma Mariana Sá, Co-CCO da Africa Creative, empresa responsável pela campanha.

Para ter acesso aos filtros, as jogadoras devem acessar o site da campanha da Vivo que está disponível neste link.

