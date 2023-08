A- A+

Campus Party pode voltar a acontecer em Pernambuco em 2024 Última edição "full" do evento no Recife aconteceu em 2015

Após quase dez anos, um dos principais festivais internacionais de tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação, a Campus Party, poderá voltar a acontecer em Pernambuco. Nesta segunda-feira (28), no Palácio do Campo das Princesas - localizado no Centro do Recife -, a governadora Raquel Lyra assinou uma carta de intenção para realização do evento no Estado.

No documento, a gestão reforçou o interesse em promover a Campus Party nos anos de 2024, 2025 e 2026, no modelo integral, ou seja, com exclusividade na região Nordeste. Em nota, a governadora destacou que tanto a capital pernambucana quanto o Estado são reconhecidos por iniciativas no campo da tecnologia e, por conta disso, seria importante assumir o protagonismo na área.

“Pernambuco e o Recife são conhecidos por sua capacidade tecnológica e pela inovação. E a Campus Party é o maior evento do mundo de tecnologia, empreendedorismo e criatividade, por isso é tão importante para o nosso Estado voltar a assumir o protagonismo nesse grande festival”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

Segundo o Governo do Estado, o evento seria batizado com o nome “Campus Party Nordeste - em Pernambuco” e a expectativa é de que seja realizado entre os dias 4 e 8 de setembro de 2024, na Arena de Pernambuco. Em anos anteriores, o festival chegou a acontecer no Centro de Convenções, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra assina carta de intenção para realizar a Campus Party no Estado. Foto: Hesíodo Góes/Secom

As datas dos próximos anos não foram definidas e seriam ajustadas posteriormente, priorizando o período escolar para que os estudantes pernambucanos pudessem participar. Além da Campus Party em modelo integral, Pernambuco também teria outros dois eventos menores, ligados ao festival, feitos em cidades do Interior do Estado. As datas e os locais para a realização desses eventos também não foram definidas.

O presidente da Campus Party, Francesco Farruggia, parabenizou o Governo do Estado pela intenção da volta do evento em Pernambuco.

“Para nós, é muito importante estar de volta, atraindo pessoas de todo o Nordeste. Parabenizo a gestão pelo gesto”, registrou Farruggia.

Durante a assinatura da intenção, também estiveram presentes a vice-governadora Priscila Krause; a secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro; o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kenys Bonatti; o diretor de Políticas de CT&I e Competitividade da secretaria, Cesar Andrade; o embaixador da Campus Party Brasil, Cláudio Nascimento, e o arquiteto da Campus Party, Leonardo Cavalcanti.

