Capcom anuncia showcase para comemorar os 40 anos da empresa

Após grandes lançamentos como o remake de Resident Evil 4 e Street Fighter 6, a Capcom anunciou que fará uma showcase de divulgação dos seus projetos já para o inicio de junho deste ano, no dia 12.

Tune in on June 12, 3pm PDT for a Capcom Showcase digital event featuring roughly 36 minutes of news and updates on our latest games.



See you there!



https://t.co/uLbZaxUHOW#CapcomShowcase pic.twitter.com/ws8B8d93s5