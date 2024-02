Carnaval 2024: confira dicas para evitar fraudes com cartão e senhas e aproveitar a folia sem correr riscos

A- A+

Com a proximidade do Carnaval 2024 é preciso que os consumidores fiquem atentos às movimentações financeiras que podem resultar em fraudes. Para evitar possíveis riscos, algumas medidas preventivas podem ser tomadas para dificultar a ação de criminosos nas aglomerações geradas pela folia.

Segundo a especialista em cibersegurança Flávia Brito, da Bidweb, um dos principais pontos que demandam atenção do consumidor é o pagamento com cartão.

Um das ações mais comuns nesta época é a troca do cartão realizada por um golpista que se passa por ambulante.

“O golpista usa algum truque e desvia a atenção do folião para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que bandido descubra o código secreto. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos", afirmou a especialista.

Outro ponto de atenção é o ato da compra. Por isso, o folião deve digitar a senha de uma forma que ela não seja vista por outros, verificar o valor digitado e solicitar o comprado.

Além disso, ele também deve conferir a operação no aplicativo do banco quando isso seja possível. "Também é muito importante que a própria pessoa insira o cartão na maquininha e confira se o cartão devolvido é realmente o seu", acrescentou Flávia.

Mais um alerta é com relação ao pagamento por aproximação. A função ativada facilita a ação dos criminosos que se aproximam de bolsos, mochilas e pochetes para debitar valores em cartões. Para maior segurança, é aconselhável diminuir o limite de transação diária.

"Além da possibilidade de máquinas com vírus no comércio, o uso com a função ativada em locais de grande circulação de pessoas pode resultar na realização involuntária de transações, por conta de golpistas que programam as maquininhas para leitura de valores aleatoriamente", apontou Flávia Brito.

O mesmo cuidado da redução de limites também deve ser tomado com relação ao pix. Para tal, é preciso acessar a função "Meus Limites Pix" no aplicativo de cada banco.

Com relação aos celulares, o ideal é que o folião não tenha senhas de bancos e cartões de pagamento salvos no aparelho. Outro mecanismo de proteção é a ativação do bloqueio automático de tela inicial e biometria facial/digital para acessar o celular e os aplicativos.

“Se mesmo com todos os cuidados, o roubo ou golpe for consumado, o banco deve ser comunicado imediatamente, para que medidas extras de segurança sejam adotadas pela entidade, como bloqueio do aplicativo e de senhas de acesso. A vítima do crime deve, ainda, registrar um boletim de ocorrência na polícia local”, concluiu Flávia Brito.

