A- A+

Carrossel colaborativo: nova ferramenta do Instagram já está disponível; saiba como usar Função permite que os seguidores colaborem com posts de outros usuários na rede social

Um álbum que pode receber a contribuição dos seus seguidores. É assim que funciona a nova ferramenta liberada pelo Instagram nesta semana. Disponível para posts no feed da rede social, a opção de carrossel colaborativo já está liberada para todos os usuários no Brasil.

Com ela, o usuário poderá abrir um post para receber mídias dos seus seguidores. Os colaboradores poderão incluir vídeos ou fotos que precisarão ser aceitas pelo usuário responsável pela postagem. De acordo com o Instagram, essa análise acontecerá em todos os pedidos.

Ao aceitar, o post passa a ser feito em colaboração com o usuário que adicionou a imagem. A opção de collab já estava disponível na rede social, no entanto, apenas um usuário conseguia contribuir com a mídia, enquanto o outro deveria apenas aceitar ou negar o post em seu formato original.

Agora, o novo usuário será capaz de contribuir ativamente. A ferramenta possibilita ainda um aumento no total de pessoas que podem participar.

Recentemente, o Instagram começou a testar posts com até 15 mídias no carrossel. Atualmente, o limite é de dez fotos ou vídeos para a maioria dos usuários. Com a liberação do carrossel colaborativo, a expectativa é de que essa atualização seja realizada em breve pela rede social.

Veja como liberar o carrossel colaborativo no Instagram:

A ferramenta já está disponível tanto para Android quando para iOS;

No caso do Android, o usuário deverá selecionar a mídia que deseja postar e clicar na opção adicionar colaboradores que aparece na última etapa do post;

Ao ativar, o post será liberado no feed para receber a colaboração dos seguidores do usuário;

No iOS a opção também é apresentada na última etapa do post;

Em aparelhos da Apple, a opção deve ser ativada no botão "Permitir que outras pessoas adicionem conteúdo a esta publicação";

Em ambos os sistemas, a opção está desativada nativamente e só pode ser liberada por opção do usuário.

Opções estão disponíveis para usuários Android e iOS | Foto: Instagram/Reprodução

Veja também

Mega-Sena Apostador de Campinas leva prêmio de R$ 5,5 milhões da Mega-Sena