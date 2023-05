CBLoL 2023: fase de pontos da competição é definida; veja o calendário, times e ingressos

A- A+

A segunda fase do Campeonato Brasileiro de League of Legends de 2023 (CBLoL 2023) foi anunciada nessa segunda-feira (22) pela Riot Games. Chamada de Fase de Pontos, 10 equipes se mantiveram na competição por uma parte da premiação total de 500 mil reais e pela chance de representar o Brasil no torneio mundial de League of Legends, o Worlds.

Marcado para começar no dia 10 de junho, às 13h, o torneio continuará acontecendo aos sábados e domingos, com todas as partidas sendo transmitidas pelos canais da Twitch e do YouTube.

Torcida ao vivo

O diferencial do segundo split é que também poderá ser acompanhado ao vivo na Arena CBLoL, o estúdio da Riot Games, em São Paulo, onde são realizadas as partidas. As vendas foram iniciadas na manhã desta terça-feira (23), através do portal Ticket360.

O estúdio tem capacidade para 140 torcedores, sendo o preço da entrada inteira R$ 80 e R$ 40 para a meia-entrada.

Quem está no Segundo Split do CBLoL 2023?

As 10 equipes do campeonato são: Fluxo, FURIA, INTZ, KaBuM! Esports, Keyd Star, Liberty, Los Grandes, LOUD, paiN Gaming e a RED Canids.

Já as equipes do CBLoL Academy, a categoria de base do campeonato, ainda serão anunciadas. No entanto a Riot afirmou que o formato será o mesmo do CBLoL.

O formato mantido foi o mesmo do primeiro split: todas as equipes se enfrentarão ao longo de nove semanas em partidas Melhor de 1 (MD1), em uma espécie de todos contra todos. As seis equipes com melhor posicionamento avançarão para os playoffs.

Playoffs

Dos seis melhores da Fase de Pontos que avançaram para as eliminatórias (mata-mata), o quinto e sexto colocados se enfrentam na chave inferior, enquanto o resto permanece na chave superior.

A partir disso, quem ganhar na chave inferior só se mantém na disputa após enfrentar os dois que perderem na chave superior. Depois, o vencedor enfrenta o outro time que ganhou na chave de cima em uma grande final.

Playoffs CBLoL 2023 - Divulgação / Riot Games

Todas as partidas das Eliminatórias, tanto do CBLOL quanto do Academy, serão no formato Md5. O campeão do CBLOL jogará o Worlds 2023, representando o Brasil de 18 de outubro a 19 de novembro, na Coreia do Sul, contra representantes de todas as outras ligas profissionais oficiais do mundo.

Vale lembrar que o mesmo formato dos playoffs do CBLoL vale para o Academy. Assim como os locais de transmissão das partidas.

