CBLOL 2024: Riot Games divulga novas regras para a próxima temporada

Chegando à sua 23ª edição, o Campeonato Brasileiro de League of Legends 2024 (CBLOL) teve seus primeiros detalhes divulgados nesta quarta-feira (13), pela Riot Games. A primeira etapa da competição, que acontecerá na Arena CBLOL, em São Paulo, será realizada no dia 20 de janeiro.

Durante a fase de pontos, será mantido o mesmo formato das disputas anteriores. Dessa forma, as dez organizações participantes (FLUXO, FURIA, INTZ, KaBuM!, Liberty, Los Grandes, LOUD, paiN Gaming, RED Canids Kalunga e Vivo Keyd Stars) se enfrentarão duas vezes entre si durante partidas de turno e returno. As rodadas serão realizadas aos sábados e domingos, a partir das 13h.

Já na fase eliminatória, algumas novidades foram incluídas na competição. Entre elas, a participação do quinto e o sexto colocados na disputa na Chave Superior. Nessa etapa, eles enfrentarão, respectivamente, o quarto e o terceiro colocados da Fase Regular.

Enquanto isso, o primeiro e o segundo colocados começam diretamente na semifinal da Chave Superior, com todas as séries acontecendo no formato melhor de cinco partidas. Com a mudança no formato, todas as equipes da Fase Eliminatória disputarão pelo menos duas séries.

Na final da primeira etapa, marcada para o dia 20 de abril, um novo critério de desempate será implantado. Caso duas ou mais equipes estejam empatadas na tabela de classificação, o primeiro critério de desempate será o de confrontos diretos. Se não for possível realizar o desempate considerando apenas os confrontos diretos, novas partidas deverão ser agendadas.

Já na última etapa, o tempo acumulado de vitórias e a campanha no segundo turno deixam de ser critérios eliminatórios em caso de igualdade entre as equipes.

Ingressos

As disputas acontecerão na Arena CBLOL, em São Paulo. Para assistir às partidas, será preciso adquirir o ingresso, que custará R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

A venda dos tickets será iniciada no dia 10 de janeiro, às 13h. Cada pessoa poderá comprar dois ingressos por CPF por dia de campeonato. Os tickets serão disponibilizados por meio do site uhuu.

Confira os jogos da primeira etapa:

Rodada 1 (20 de janeiro, sábado)

LOUD x KaBuM!

Vivo Keyd Stars x LOS

FLUXO x FURIA

Liberty x INTZ

RED Kalunga x paiN Gaming

Rodada 2 (21 de janeiro, domingo)

LOS x FLUXO

INTZ x RED Kalunga

KaBuM! x Vivo Keyd Stars

FURIA x Liberty

paiN Gaming x LOUD

Rodada 3 (27 de janeiro, sábado)

FLUXO x KaBuM!

Vivo Keyd Stars x INTZ

paiN Gaming x FURIA

LOUD x Liberty

RED Kalunga x LOS

Rodada 4 (28 de janeiro, domingo)

FURIA x LOUD

LOS x INTZ

Liberty x paiN Gaming

KaBuM! x RED Kalunga

FLUXO x Vivo Keyd Stars

Rodada 5 (3 de fevereiro, sábado)

INTZ x FURIA

LOUD x FLUXO

paiN Gaming x LOS

Vivo Keyd Stars x RED Kalunga

Liberty x KaBuM!

Rodada 6 (4 de fevereiro, domingo)

RED Kalunga x FLUXO

KaBuM! x paiN Gaming

INTZ x LOUD

LOS x FURIA

Vivo Keyd Stars x Liberty

Rodada 7 (10 de fevereiro, sábado)

Liberty x LOS

FLUXO x paiN Gaming

LOUD x RED Kalunga

FURIA x Vivo Keyd Stars

KaBuM! x INTZ

Rodada 8 (11 de fevereiro, domingo)

paiN Gaming x Vivo Keyd Stars

FURIA x KaBuM!

RED Kalunga x Liberty

FLUXO x INTZ

LOS x LOUD

Rodada 9 (17 de fevereiro, sábado)

RED Kalunga x FURIA

Liberty x FLUXO

Vivo Keyd Stars x LOUD

INTZ x paiN Gaming

LOS x KaBuM!

Rodada 10 (18 de fevereiro, domingo)

INTZ x Liberty

FURIA x FLUXO

paiN Gaming x RED Kalunga

KaBuM! x LOUD

LOS x Vivo Keyd Stars

Rodada 11 (24 de fevereiro, sábado)

LOUD x paiN Gaming

Vivo Keyd Stars x KaBuM!

FLUXO x LOS

RED Kalunga x INTZ

Liberty x FURIA

Rodada 12 (25 de fevereiro, domingo)

KaBuM! x FLUXO

LOS x RED Kalunga

INTZ x Vivo Keyd Stars

Liberty x LOUD

FURIA x paiN Gaming

Rodada 13 (2 de março, sábado)

INTZ x LOS

paiN Gaming x Liberty

RED Kalunga x KaBuM!

Vivo Keyd Stars x FLUXO

LOUD x FURIA

Rodada 14 (3 de março, domingo)

RED Kalunga x Vivo Keyd Stars

KaBuM! x Liberty

FURIA x INTZ

LOS x paiN Gaming

FLUXO x LOUD

Rodada 15 (9 de março, sábado)

paiN Gaming x KaBuM!

LOUD x INTZ

Liberty x Vivo Keyd Stars

FURIA x LOS

FLUXO x RED Kalunga

Rodada 16 (10 de março, domingo)

Vivo Keyd Stars x FURIA

RED Kalunga x LOUD

LOS x Liberty

paiN Gaming x FLUXO

INTZ x KaBuM!

Rodada 17 (16 de março, sábado)

Liberty x RED Kalunga

LOUD x LOS

KaBuM! x FURIA

Vivo Keyd Stars x paiN Gaming

INTZ x FLUXO

Rodada 18 (17 de março, domingo)

LOUD x Vivo Keyd Stars

KaBuM! x LOS

FURIA x RED Kalunga

FLUXO x Liberty

paiN Gaming x INTZ





