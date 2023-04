A- A+

CBLOL: LOUD, atual campeã, é a primeira finalista da competição; veja as equipes ainda classificadas Após perder para a atual campeã, a paiN espera o resultado do conflito entre FURIA e Los grandes

Após vencer a paiN Gaming por 3 a 1 neste domingo (2), a LOUD é a primeira finalista do Campeonato Brasileiro de League of Legends de 2023, ou CBLoL 2023. A atual campeã da competição ficou no chaveamento superior na definição dos playoffs. Agora, a LOUD aguarda a decisão das equipes do chaveamento inferior, no qual a paiN, caso vença, tem uma chance de revanche.

A vingança depende do nível da FURIA em cima dos Grandes

No chaveamento inferior, até o momento só tem restado o time dos furiosos, que mesmo começando a fase de grupos mal, tem defendido bastante o seu lugar na chave inferior.

Batendo de 3 a 0 na Fluxo no primeiro round dos playoffs e passando por um sufoco contra a Red Canids, que também tentava a sua chance de se manter na competição, a FURIA tem que apenas passar pelos Los Grandes, que por sua vez, para a tristeza dos furiosos, não vem de uma fase ruim do group stage (fase de grupos), muito pelo contrário: de nove embates, perdeu apenas três.

Já a FURIA, dos nove embates, fez o exato oposto dos Grandes e perdeu seis. No entanto, possui até o momento, o topo do ranking de MVPs (no inglês, "Most Valuable Player", ou jogador mais valioso), com Ayu. Ele é seguido de Robo, da LOUD (atual campeã).

No entanto, é de se levar em consideração Netuno, jogador dos Los Grandes. Na fase de grupo ele ocupou o primeiro lugar, com cinco MVPs.

A disputa entre os dois times é a peça que falta para os playoffs terem continuidade, já que Red Canids e Fluxo já estão fora da competição.

FURIA e Los Grandes: onde e quando assistir?

Marcado para este sábado (8) a competição pode ser acompanhada nos canais oficiais do CBLoL na Twitch e no YouTube, a partir das 13h (horário de Brasília)

Veja também

EUA Leonardo DiCaprio depõe em julgamento contra membro do Fugees