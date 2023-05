A- A+

Celulares, Echo Dot e outros dispositivos para colocar na lista do Dia das Mães O blog de Tecnologia e Games separou uma lista com presentes a partir de R$ 209

O Dia das Mães está chegando, e o blog de Tecnologia e Games reuniu uma lista de presentes destinados a ajudar sua mãe a descansar e aproveitar mais o dia a dia. Entre as opções encontradas, a partir de R$ 209, há dispositivos como fones de ouvido, aspirador robô, TVs, celulares e muitos outros. Segundo levantamento encomendado pela Samsung produtos eletrônicos estão entre os favoritos dos consumidores na hora de escolher um mimo para celebrar a data.

Ainda de acordo com a pesquisa, smartphones são os mais procurados na hora de presentear as mães. Em seguindo lugar aparecem as TVs, com 53% da intenção de compra. O resto da lista se divide em notebooks (40%) em terceiro lugar, fones de ouvido e headphones sem fio (34%), smartwatches (34%), tablets (32%), headphones com fio (30%), pulseiras inteligentes (21%) e computadores desktop (21%).

Os mimos podem ser encontrados tanto em lojas físicas quanto em e-commerces. Outro levantamento realizado pela plataforma TIM Ads revelou que 58% dos consumidores devem voltar a comprar nos estabelecimentos, enquanto 34% vão garantir os presentes pela internet. Confira nossas sugestões.

Kindle

A versão tradicional do e-reader da Amazon ganhou uma repaginada recentemente. O leitor digital agora exibe imagens com resolução mais alta e teve sua entrada de carregamento atualizada para USB-C, entre outras novidades, e aparece custando R$ 426 no site oficial da empresa. Para além do modelo basiquinho, a Amazon ainda oferece outros três dispositivos, Paperwhite, Paperwhite signature edtion e Oasis - todos os três à prova d'água. Ótimo presente para mamães leitoras.

Dispositivos com Alexa

Ainda falando de produtos que podem ser encontrados no site da Amazon, temos os dispositivos da linha Echo, que aparecem com Alexa integrado. A assistente virtual é uma ótima companhia para mães de todas as idades por sua variedade de skills que permitem gerar lembretes, conversas, ouvir música, contar histórias e até piadas. O Echo Dot de 3ª geração é o primeiro da fila dos dispositivos compatíveis com Alexa, vendidos pela empresa de Jeff Bezos, e custa R$ 224. Outras opções como Echo, Echo Show (com tela smart) e Echo Studio podem chegar até R$ 1.619 (no Echo Show 10). Todos sendo boas opções para mães que passam muito tempo em casa.

Smartband

Mais baratas que os relógios inteligentes e com uma bateria infinitamente melhor, as smartbands estão no mercado para suprir o desejo de quem quer conseguir monitorar a saúde, mas sem investir tanto para isso. Marcas como Huawei, Xiaomi a Amazfit são as detentoras das pulseiras inteligentes, com melhor desempenho no mercado brasileiro, atualmente.

Entre as opções recentes que podem servir como bons presentes para mães preocupadas com o monitoramento de ciclos ou que gostam de fazer exercícios está a Huawei Band 8, que mal chegou ao Brasil e já está com preço promocional de R$ 209. Além dela, a Mi Band 7, da Xiaomi, sai de R$ 599 para ser encontrada por R$ 213, na Amazon. Por fim, para aqueles que querem investir um pouco mais no presente das mamães, a Amazfit Band 7 traz bateria de 18 dias, oxímetro e Alexa embutida, por R$ 230.

Caixinha de som

Para aqueles que têm mães mais musicais, uma boa caixa de som pode fazer a diferença quando chegar o momento de reunir a família ou até de descansar na rede ouvindo um som. Empresas como Sony, JBL, Beats, Philips, Xiaomi, LG e Bose são algumas das marcas que possuem opções que cabem no bolso. A queridinha dos usuários são as caixinhas Bluetooth da JBL como JBL CLIP 4, GO 3 e Flip 5, que custam, respectivamente, R$ 279, R$ 239 e R$ 649, no site da Amazon.

Fones de ouvido

Para aquelas mais discretas, fones de ouvido bluetooth podem ser uma boa opção para complementar as videochamadas ou ouvir música. Aqui, vale a pena investir em modelos melhores para garantir a qualidade do áudio e também o conforto nos ouvidos. Os fones da Samsung Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds 2 Pro entregam uma excelente experiência de áudio e custam R$ 699 e R$ 1.249, respectivamente. Para aquelas mais discretas, fones de ouvido bluetooth podem ser uma boa opção para complementar as videochamadas ou ouvir música. Aqui, vale a pena investir em modelos melhores para garantir a qualidade do áudio e também o conforto nos ouvidos. Os fones da Samsung Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds 2 Pro entregam uma excelente experiência de áudio e custam R$ 699 e R$ 1.249, respectivamente.

Para quem prefere os acessórios para iOS, além do AirPods de 3ª geração (R$ 1.899), a Apple também conta com os fones de sua subsidiária, Beats by Dre. A empresa traz duas excelentes opções de fones, em diversas cores, o Beats Studio Buds e o Beats Fit Pro - feito para atender ao público que pratica exercício. Ambos custam, respectivamente, R$ 1.599 e R$ 2.149, no site oficial, mas são encontrados com grandes descontos no varejo on-line.

Aspirador robô

Outro sonho de consumo é, sem dúvida, o aspirador robô. Se você pode desembolsar um dinheiro a mais para comprar o presente dos sonhos da sua mãe, esse dispositivo eletrônico pode brilhar no domingo. Há modelos de R$ 500 até mais de R$ 6 mil, que aspiram, retornam as próprias bases e até passam pano na casa. Como as opções são inúmeras escolhemos o Mop 2, da Xiaomi. Ele custa R$ 3.679,99 e além de aspirar e passar pano, também retorna sozinho a base de carregamento, podendo ser controlado via app, mesmo que o usuário não esteja em casa.

Celular

Um dos dispositivos eletrônicos mais procurados nessa data é o celular. A dica do blog de Tecnologia e Games é investir em algum compatível com tecnologia 5G. Várias fabricantes como Xiaomi, Samsung e Motorola trazem celulares intermediários como o recente Galaxy A54, que sai por R$ 3.059.O aparelho tem entre os destaques uma câmera principal de 50 MP, tela de 6,5 polegadas e 8GB RAM, além de memória para guardar todas as fotos de família a partir de 128 GB.

Notebook

Para quem quer dar uma forcinha na hora de ajudar a mãe no trabalho, o Acer Aspire 5 com processador Intel Core i5 é ideal para o dia a dia. O dispositivo intermediário é uma opção acessível, moderna e com uma bateria que garante boas horas longe do carregador, principalmente, graças à ajuda do Modo de Suspensão, que interrompe as ações do computador quando este estiver fechado - ajudando a economizar a bateria ainda mais. Você pode conferir o review completo dele aqui. No site da Acer, o notebook testado pode ser encontrado a partir de R$ 4.090, com desconto no caso de compras à vista.

TV

Lançada em parceria com a Roku, a TCL RP630 é uma TV de 50 polegadas que garante a experiência de um produto tradicional com o streaming proporcionado pela presença dos canais do Roku. Mesmo com uma taxa de atualização de apenas 60Hz, a televisão entrega uma boa experiência de uso, com entradas HDMI 2.1, HDMI, HDMI ARC, USB, LAN (Rede) proporcionam a conectividade da TV com outros dispositivos. Ela também conta com Wi-Fi integrado, Espelhamento de Tela. Atualmente, custa R$ 2.090.

Air Fryer smart

Por último, ela. A mais querida, a mais desejada, Air Fryer smart. A fritadeira elétrica tem ficado cada vez mais inteligente e não é possível falar desse item salvador de preparos na cozinha sem falar dela, a versão da Xiaomi. Controlada também pelo aplicativo da marca, a fritadeira pode obedecer comandos de voz para ajuste de temperatura e modos de uso, sendo ideal para momentos em que o usuário está com as mãos sujas ou ocupadas (ou simplesmente, com preguiça de apertar os botões do painel). Ela custa R$ 1.299,99 no site oficial, mas pode ser encontrada com até R$ 500 de desconto em parceiros varejistas da chinesa.

Veja também

Saiba quando surgiu A doença da urina preta identificada em paciente do Recife é contagiosa? Veja o que se sabe