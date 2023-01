CES 2023: Google apresenta novidades para o ecossistema Android com parceria com Spotify

A- A+

Não só de eletrônicos que se faz a programação da Consumer Eletronics Show. Acontecendo em Las Vegas, nos Estados Unidos, até o dia 8 de janeiro, a feira apresentou também novidades de software, com o painel do Google. A gigante da internet mostrou novos recursos para ajudar a tornar a experiência dos usuários Android mais fluida. Entre as novidades estão a parceria com o Spotify para a integração de dispositivos Android - para que os usuários possam ouvir as suas músicas e podcasts sem interrupções ao longo do dia - novos recursos no Android Auto e notificações para mudanças de dispositivos.



Audição ininterrupta com Android e Spotify

O primeiro a chegar é a parceria com o Spotify. Com o lançamento do Android 13, foi introduzido um novo reprodutor de mídia atualizado na tela de bloqueio do celular, que permite ao usuário selecionar rapidamente em quais dispositivos integrados Bluetooth ou Chromecast compatíveis devem reproduzir seu conteúdo. Inicialmente, o recurso estava disponível apenas para o app do YouTube e do YouTube Music, porém, partir deste ano, as pessoas poderão alternar facilmente a reprodução entre qualquer dispositivo conectado com o aparelho e compatível com o tocador de mídia do Android.

Novas notificações de mídia

Para quem mantém as notificações do celular ativada, nos próximos meses será possível começar a ouvir um podcast no carro, continuar com fones de ouvido pelo telefone e terminar na TV de casa, com apenas um clique na barra de notificações. O objetivo do Google é usar o recurso para ajudar os usuários a aproveitar o conteúdo transmitido a partir da tecnologia mais adequada disponível no momento.

Novo Android Auto

O Android Auto teve uma repaginada e ganhará mais personalização e alterações de design. Segundo o Google, as novidades priorizam três objetivos: a navegação em direção ao destino desejado, a comunicação com amigos e familiares e a reprodução de suas músicas ou podcasts. O aplicativo para carros será compatível com chamadas do WhatsApp e terá atalhos na tela, compartilhamento de chaves digitais do carro entre os telefones Samsung e usuários de celulares da Xiaomi e muito mais.



O mapa HD do Google passa a ficar disponível para as montadoras que usam o Google Automotive Services, começando com o Volvo EX90 e o Polestar 3. Ele vai oferecer detalhes da estrada, como marcadores de faixa, sinais e barreiras rodoviárias, a fim de oferecer suporte à tecnologia de direção autônoma e assistida das montadoras.

