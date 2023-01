CES 2023: TCL aposta em duas novas linhas com TVs mais conectadas e foco em games

A- A+

A Consumer Eletronics Show (CES) 2023 começa oficialmente nesta quinta-feira (5), mas, como já virou tradição, muitas fabricantes aproveitam a véspera do evento para darem uma prévia do que pode-se esperar ao longo do ano. Nesta quarta-feria (4), a TCL apresentou suas novas televisões, em um painel ao vivo de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde acontece o evento.

Desta vez, os lançamentos serão focados em duas linhas Series S, com dois televisores Smart mais básicos e seu carro-chefe, a linha Q-Series, com uma experiência premium. Dentro dos dois segmentos, há seis modelos diferentes, que devem chegar ao mercado em breve.

A maior mudança estará nas bordas dos aparelhos. Independente do tamanho escolhido, nas linhas lançadas em 2023, o consumidor encontrará televisores com laterais mais finas, praticamente sem moldura.

TCL aposta em TVs mais brilhantes de Mini LED. Foto: TCL/Divulgação

S-Series

A S-Series traz dois modelos: o S3 com display de 1080p com suporte HDR e tamanhos que variam de 32 a 43 polegadas; e o S4, que reproduz imagens em 4K com Dolby Vision HDR e Dolby Atmos e poderá ser encontrado em tamanhos de 43 a 85 polegadas.

Q-Series

Na linha de monitores QLED, a Q-Series começará com o Q6. Durante a coletiva, a empresa afirmou que o modelo trará mais cores usando a tecnologia Quantum Dot, prometendo até 66% mais brilho do que as TVs não QLED estão usando uma tela “HighBright”. Além de uma taxa de atualização de 120 Hz, aTV estará disponível nos tamanhos de 50 a 75 polegadas.

O TCL Q7 foi apresentado com uma tela “HighBright PRO,” que dobrará o pico de nits e suporta 5x mais zonas escuras em relação ao ano anterior. Nesta versão, o monitor vem com uma atualização nativa de 120 Hz, mas o consumidor será capaz de aumentar até uma taxa de atualização VRR de 240 Hz, graças a um recurso chamado Game Accelerator. A novidade ajudará bastante na hora da jogatina, principalmente em jogos de estratégia, em que é preciso uma resposta rápida da tela, oferecendo, assim, uma vantagem de segundos ao jogador. A ativação do recurso, no entanto, poderá prejudicar um pouco a resolução da imagem, que deixará de ser exibida em 4K.

Apesar de nativo, a ativação é opcional, o que permite aos jogadores ativarem na hora da diversão e desativarem quando quiserem assistir a algum conteúdo em melhor qualidade. O aparelho também suporta IMAX Enhanced e estará disponível em tamanhos de 55 a 85 polegadas.

Por fim, o carro-chefe da empresa, QM8, promete o dobro do brilho máximo de suas melhores TVs Mini LED da geração passada com a tela HighBright Ultra. Ele deverá chegar ao mercado no segundo semestre, equipado com “mini-LED ultra”, além de possuir suporte a Wi-Fi 6 integrado para conectividade mais rápida. Os tamanhos neste conjunto vão de 65 até 98 polegadas.

A TCL ainda não divulgou o valor ou a data de lançamento dos televisores.

