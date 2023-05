CESAR investirá R$ 1,6 milhão em pesquisa sobre as transformações provocadas pela IA generativa

A- A+

O CESAR deverá investir cerca de R$ 1,6 milhão em pesquisas sobre as transformações provocadas pela Inteligência Artificial generativa. O centro de inovação com base no Recife também divulgou um documento chamado "Era da IA Generativa chegou - e transformará tudo".

O "positioning paper" traz a opinião de desenvolvedores, engenheiros de software e designers da instituição, assim como professores da CESAR School e o posicionamento da instituição em relação às mudanças causadas pela IA generativa, em tecnologias como ChatGPT e Dall-E 2, nas áreas de Design, Educação e Tecnologia, especialmente Desenvolvimento de Software.

Desde que a OpenAI começou a lançar ativamente seus produtos envolvendo IA generativa, o interesse sobre o tema aumentou, ao ponto de estar presente no relatório sobre tendências para o futuro da futurista Amy Webb, durante o South by Southwest (SXSW).

Para ajudar as pessoas a entenderem melhor tanto as aplicações quanto as consequências da tecnologia, o CESAR também promoverá - nos próximos meses - eventos com workshops para o ecossistema e o Prêmio de Criatividade com IA.

Cursos de extensão e de especialização na área também estão no radar de criação do centro de inovação, assim como o desenvolvimento de experimentos internos e a produção de whitepapers e artigos científicos. Os detalhes sobre quando devem acontecer esses encontros devem ser divulgados em breve.

"Somos um grande laboratório de projetos que envolvem IA e temos pesquisadores de alto nível, por isso vimos urgência em nos debruçarmos sobre o tema, estudá-lo e propormos uma análise a respeito de como podemos lidar com o assunto", disse, em nota, Eduardo Peixoto, CEO do CESAR.

"Nosso objetivo é nos anteciparmos para ajudar na educação desta nova sociedade. Acreditamos que haverá esta grande mudança e que será necessário repensarmos muitos aspectos das nossas vidas", avalia César França, head de Conhecimento do CESAR.

O positioning paper completo pode ser visto aqui.

