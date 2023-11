ChatGPT permitirá que usuário crie seu próprio chatbot; entenda

A- A+

Responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, a OpenAI anunciou, na segunda-feira (6), que usuários sem experiência com o desenvolvimento de softwares poderão criar suas próprias versões do chat.

A função permitirá uma maior personalização da plataforma, que poderá ser utilizada de acordo com a preferência do usuário. O serviço já está disponível, mas permanece restrito aos assinantes da versão plus do ChatGPT, que pode ser obtida por US$ 20 por mês.

Para evitar a criação de material ofensivo ou perigoso, a empresa informou que as novas versões do chat serão analisadas e precisarão se enquadrar nos termos de serviço.

Outra novidade é a criação de uma loja GPT. Por meio dela, os bots mais populares poderão ser comercializados para novos usuários, enquanto a receita será distribuída com os criadores.

Além disso, a OpenAI também realizou o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial. Criado para desenvolvedores, o GPT-4 Turbo chega ao mercado com a capacidade de analisar cerca de 300 páginas de texto em um único comando. A versão turbo traz, ainda, o serviço de criação de aplicativos e mecanismos de busca.

Os anúncios foram realizados durante o evento de celebração de um ano do lançamento público do ChatGPT. De acordo com a OpenAI, a ferramenta alcançou, recentemente, a marca de 100 milhões de usuários ativos semalmente.

