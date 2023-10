A- A+

Chefe da área de Buscas, recifense conta como é trabalhar no Google Brasil Hugo Santana está há 16 anos no Google ajudando a melhorar a ferramenta de busca

Há 25 anos, o Google iniciou uma trajetória com seu site de buscas que mudou a forma como as pessoas utilizam a internet. O que começou com pesquisas que levavam a sites de texto, logo foi ampliado para buscas de imagens (graças ao icônico vestido da cantora Jennifer Lopes), vídeos, lojas, ofertas, voos, notícias e uma infinidade de assuntos. No Brasil, o Google possui filial estratégica para América Latina há 18 anos, em Minas Gerais, e a área de buscas, que tanto faz diferença nas dúvidas do dia a dia, é chefiada por um recifense que chegou quando tudo era mato, mas pode dizer que ajudou a construir uma floresta de informação.

"Quando eu entrei nesse time de busca, nós éramos 15 pessoas e agora somos mais de 100 pessoas no Brasil. Geramos diversas melhorias nesse período", conta Hugo Santana, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e líder da equipe de engenharia da Busca do Google no Brasil.

Nascido no Recife, Santana conheceu o mundo da tecnologia aos 9 anos, em 1980, quando ganhou o seu primeiro computador. "Eu tinha um tio que estava fazendo um curso de informática na época e com 10, 11 anos já tinha aprendido os conceitos mais básicos", revela.

Segundo o chefe da área de Buscas, muita coisa mudou desde que ele começou a trabalhar com programação, desde os códigos salvos em fitas cassetes, dividindo espaço com o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos, até soluções básicas, que traduzem o que o usuário quer procurar daquilo que ele está realmente digitando na ferramenta.

"Quando terminei a graduação, eu estava fazendo duas coisas: montei uma empresa (D'Accord Music Software, que existe até hoje) e tinha passado no concurso público. O recrutador [do Google] tinha visto que eu tinha tido um bom resultado em uma maratona de programação. Eu e outros colegas fomos campeões brasileiros e isso chamou atenção, então, ele me chamou para fazer parte do Google Brasil. Minha intenção era passar 1 ou 2 anos e seguir para o doutorado, mas o tempo passou e já estou aqui há 16 anos", conta.

Há cerca de 16 anos na companhia, Santana trabalha como Líder de Engenharia na Busca no escritório de Belo Horizonte (BH) e cria soluções globais, novos recursos e experiências para o Google a partir da visão do usuário brasileiro. Uma das áreas sob sua responsabilidade é o “Explore”, recursos que permitem que usuários encontrem tópicos adjacentes à sua pesquisa atual, achando assuntos relacionados, muitas vezes de interesse geral de outros usuários.

"A gente desenvolveu aqui um algoritmo para identificar consultas que refletem a mesma necessidade de informação de um usuário, mas são escritas de formas diferentes. Criamos um sistema que consegue identificar que essas diferentes consultas querem dizer a mesma coisa e isso tem o impacto global", afirma. Hugo revela que, com essas melhorias, o usuário consegue aprender até mais do que estava procurando inicialmente.

Ele conta que foi escolhido para entrar na equipe que cuidava da antiga rede social Orkut e que, para isso, passou por um treinamento em Nova York, nos Estados Unidos. "Durante esse treinamento, eu achei alguns problemas em alguns elementos na Busca, nada muito grave, pequenos erros, e meu gerente me mudou para lá (área de Busca) e eu estou na Busca desde então", contou.

O Google Brasil foi fundado em 20 de julho de 2005, mas seu processo de início no país começou no ano anterior, quando a empresa estava em busca de novos negócios para adquirir, e o brasileiro Luiz André Barroso - que faleceu no último 15 de setembro, aos 59 anos - sugeriu uma visita a Belo Horizonte para conhecer a Akwan e sua equipe de 12 engenheiros especializados em tecnologia de busca. A empresa brasileira despertou o interesse da gigante e foi incorporada ao seu conglomerado, no que hoje é o Google Brasil.

Segundo dados da gigante da internet, atualmente, o “escritório de BH” reúne 181 profissionais, sendo 174 engenheiros, incluindo profissionais vindo de países como Peru, Argentina, Colômbia, Venezuela e Índia. Nessa equipe, 82 pessoas são lideradas pelo recifense Hugo Santana.

"No fim das contas, a forma como essas tecnologias funcionam, o que guia as várias inovações que a gente tem colocado na Busca é que elas têm que entregar valor para o usuário. A gente quer achar forma de tornar a informação universalmente acessível", reflete.

Para quem sonha em galgar um espaço na Big Tech, o chefe da área de Buscas dá a dica: "Para o cargo de engenheiro de software, que foi o que eu entrei, precisa ter uma paixão por programação de códigos, não tem nenhuma linguagem específica, basta gostar de programar. A gente busca pessoas que tenham uma paixão em geral por resolver problemas. O que você puder ter experiências que te levem a ser exposto a desafios vai fazer a diferença", explica, e diz que o Google está pelo Brasil em viagens de recrutamento, sempre procurando novos talentos para integrar seu time.

