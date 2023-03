Cientistas da Nasa apresentam imagens tiradas pelo telescópio James Webb e falam sobre descobertas

A- A+

Quatro mulheres cientistas foram as responsáveis por apresentar, durante painel no durante o South by Southwest (SXSW), nesta terça-feira (14), as primeiras imagens coloridas tiradas pelo telescópio espacial James Webb, da Nasa, em uma parceria com a ESA (Agência Espacial Europeia) e a Agência Espacial Canadense (CSA). As fotos foram tiradas em 12 de julho de 2022.

Estiveram presentes Knicole Colón, Stefanie Milam e Amber Straughn, cientistas da Nasa, e Macarena Garcia Marin, astrofísica e cientista da Agência Espacial Europeia e cientista adjunta do projeto. As especialistas falaram sobre as últimas descobertas científicas de Webb e como este observatório continuará a explorar os territórios inexplorado do universo.

“Estamos tentando achar coisas familiares para nós, como se há água na atmosfera desses planetas pra, você sabe, descobrir se há vida [como conhecemos] lá fora”, disse Knicole, que estuda os exoplanetas descobertos pelo telescópio.

Uma das imagens compartilhadas do telescópio | Foto: Nasa/Divulgação

Respondendo a um questionamento da plateia sobre vida inteligente fora da Terra, a cientista comentou que acredita, sim, ser possível:

“Há bilhões de estrelas lá fora, o que significa que há bilhões de planetas lá fora. Quero acreditar que não somos a única vida inteligente de todo esse espaço”.

Imagens

As imagens foram coletadas pelo satélite em 2022 e mostram estrelas, galáxias e detalhes do planeta Júpiter em cores. O que vem sendo celebrado pela NASA como um grande avanço para a pesquisa espacial.

Imagem compartilhada do telescópio | Foto: Nasa/Divulgação

